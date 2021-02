Siguen los conflictos en Morena, se manifiestan contra Monica Rangel

-La manifestación fue al exterior de las oficinas

Simpatizantes y afiliados a Morena este viernes se manifestaron al exterior de las oficinas del partido tras la posible imposición de Mónica Liliana Rangel como candidata a la gubernatura del estado.

“No vamos a permitir que que en nuestras filas se infiltren personas que no comulguen con los principios de la institución que es no mentir, no robar y no traicionar … la ciudadana Mónica Liliana cumple con las tres pero en afirmativo, robar, mentir y traicionar”.

Los ahí presentes reprocharon la presunta decisión de Mario Delgado, así como la posible intromisión del gobernador del estado Juan Manuel Carreras, dentro de la institución política, para impulsar dicha candidatura.

Especificaron que ellos como afiliados no permitirán la selección de candidatos que no comulguen con los principios de la institución, dadas a conocer en su momento por Andrés Manuel.

Los manifestantes detallaron que se instalarán al exterior del partido político, con el objetivo que se presente una respuesta del dirigente nacional Mario Delgado, ante la denuncia que emiten.

