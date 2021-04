Seguro de desempleo implementará Octavio Pedroza

*Presentó el candidato a la gubernatura de “Sí por San Luis Potosí”, programa de impulso social.

*En su gobierno se conformará un consejo ciudadano para que los programas sociales no se usen con fines electorales.

Con la puesta en marcha del programa “Apoyos a la Segura”, el candidato de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” (PAN-PRI-PRD-PCP), Octavio Pedroza Gaitán, impulsará el desarrollo social integral para otorgar becas a jóvenes y a adolescentes embarazadas, que será vigilado por un consejo ciudadano que garantizará que no se utilicen con fines electorales y eliminar la corrupción.

Octavio Pedroza enfatizó que estos programas sociales no serán de carácter clientelar y prueba de ello es que se integrará un consejo ciudadano que vigilará y auditará cada uno de estos programas para que no sean usados con ninguna otra finalidad que no sea la de apoyar a la población en situación de vulnerabilidad.

1. La primera propuesta consiste en otorgar apoyos de 3 mil 500 pesos mensuales para potosinas y potosinos que perdieron su empleo por la contingencia sanitaria del Covid-19, el cual se otorgará durante tres meses, en tanto logran insertarse nuevamente en el mercado laboral.

2. Programa “Apoyos a la Segura”, que beneficiará a más de 200 mil familias al año en 3 rubros: Alimentación, Salud y Educación; para sustituir al desaparecido programa federal Prospera.

3. En el próximo sexenio también se otorgará un “Salario Rosa” a mujeres que no tienen los suficientes ingresos para adquirir la canasta alimentaria que consistirá en 1 mil 200 pesos mensuales como apoyo.

4. El candidato a la gubernatura, Octavio Pedroza mencionó que mientras en zonas urbanas el 98 por ciento de los hogares tienen servicio de agua potable, en zonas rurales esta cobertura es solo del 77 por ciento, por lo que se comprometió a garantizar el suministro de agua potable en los 58 municipios.

5. Otra de las decisiones del gobierno federal fue la de desaparecer el Seguro Popular, por ello, Octavio Pedroza se comprometió a garantizar consultas médicas gratuitas y suficiente abasto de medicamento en todos los centros de salud en el estado, especialmente a adultos mayores, que representan el 12 por ciento de la población potosina.

6. Reactivar el programa de estancias infantiles, que dará un apoyo de mil pesos mensuales por niño que atienda cada una de las 140 estancias que hay en el estado y se espera que, a finales de sexenio, la red de estancias haya crecido a 250 establecimientos, que eran los que se tenían antes de la desaparición del programa federal.

7. Otro compromiso es entregar tarjetas prepagadas de internet para que jóvenes de bachillerato, universidad y emprendedores menores de 25 años tengan conectividad que les permita estudiar y trabajar, ya que la conectividad a internet en zonas rurales es apenas del 40 por ciento.

8. Octavio Pedroza dijo que su gobierno entregará al menos 2 mil computadoras y tablets a jóvenes del estado, con el fin de que puedan estudiar fuera de las aulas, ya que recordó que solo 34 por ciento de los potosinos y potosinas tienen acceso a una computadora.

9. El próximo gobierno estatal también otorgará becas de 2 mil pesos mensuales a 10 mil jóvenes que, por temas económicos, estén a punto de dejar sus estudios. En San Luis Potosí, el 10 por ciento de los jóvenes de bachillerato y universidad dejan sus estudios para trabajar.

10. El gobierno de Octavio Pedroza, cada año, otorgará becas de 2 mil pesos mensuales, durante 10 meses, a mil 500 mujeres embarazadas o que tengan hijos menores de 3 años, ya que se calcula que en el estado hay 9 mil 200 embarazos adolescentes al año y el 70 por ciento de estas mujeres deben abandonar sus estudios.

11. Cada año se gradúan 14 mil jóvenes, de los cuales el 30 por ciento no encuentran trabajo durante el primer año, por lo que Pedroza Gaitán propone implementar el programa “Ya tengo chamba”, el cual otorgará 2 mil pesos mensuales, durante seis meses, para que jóvenes recién egresados se inserten en empresas y puedan capacitarse para acceder a mejores empleos.

12. Otra propuesta es otorgar apoyos a 5 mil locatarios de mercados en los 58 municipios del estado, consistentes en electrodomésticos y otros insumos que necesitan para mantener sus negocios.

13. La última propuesta es otorgar créditos blandos a micro, pequeñas y medianas empresas. En el estado hay 85 mil empresas de este tipo.

