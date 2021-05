Seguridad, reordenamiento y embellecimiento del centro histórico para garantizar el desarrollo económico

-Enrique Galindo Ceballos se reúne con miembros de “Nuestro Centro”.

-Garantías y diálogo firme para facilitar el traslado del comercio informal a lo formal.

El candidato a la presidencia municipal por la Coalición Sí por San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, en reunión con integrantes de la organización “Nuestro Centro”, aseguró que con mano firme atenderá el problema de la inseguridad en la zona para detonar el turismo y con ello la economía de la ciudad.

El abanderado Galindo Ceballos atendió una invitación de los miembros de “Nuestro Centro” que encabeza Amparo Rosillo Izquierdo, quién le dio la bienvenida. En el evento, Javier Muriel Pons realizó una presentación de la problemática y las demandas que se tienen en el centro histórico, como es la falta de inversión y el reordenamiento del comercio entre otros temas.

Enrique Galindo Ceballos candidato de la Coalición PRI-PAN-PRD-PCP, dijo que se necesita voluntad política para intervenir y regular la venta informal en la vía pública. Señaló que, con voluntad política, firmeza en el diálogo y sin necesidad de violencia “vamos a reordenar el comercio en el centro de la ciudad”. Recordó que esto ya se hizo anteriormente, sin necesidad de recurrir a la violencia.

Dijo que la autoridad municipal necesita facilitar el traslado de lo informal a lo formal, de forma viable, porque no se puede rescatar, embellecer y repoblar el centro histórico si hay ambulantaje. Sin embargo, históricamente ha habido un mal manejo en la forma de abordar el problema. “Si ustedes me respaldan, no me va a temblar la mano. Voy a ser firme. Ayúdenme a gobernar la ciudad completa, no solo el centro histórico” solicitó a los presentes.

Aseguró que la economía de subsistencia puede coexistir con regulación, pero es necesario que comerciantes y visitantes se sientan seguros. Hay una serie de acciones que se pueden realizar a través de programas de iluminación y mantenimiento de fachadas para conservar y restaurar el Centro Histórico. En ese sentido, se comprometió a invertir en el “el rescate físico del centro histórico, para luego regularizar toda la parte jurídica”.

Otra de las acciones inmediatas, que deben ser un compromiso, es que los nombramientos para cargos públicos sean con base en perfiles profesionales, no de compromisos políticos. Además, “se requiere integrar un consejo de vigilancia para la aplicación de recursos de la recaudación de parquímetros, para que se apliquen en su totalidad en las obras prioritarias que se requieren”.

Agregó que “la unidad de gestión no es la segunda dirección de comercio. Hoy se ha tratado como un área paralela y no debe ser. Debe tener facultades mayores. Deberá ser dirigida por alguien que conozca muy bien el centro y serán las organizaciones quienes promuevan una terna del perfil que deba dirigir el área. Lo importante es que esa unidad irá adquiriendo poco a poco autonomía, porque así no sufrirá los cambios de administración y se dedicará a conservar y rescatar”.

Enrique Galindo les aseguró que es muy importante el diálogo, pero el centro no está sujeto a negociación con nadie, ni será botín de ningún grupo. Incluso, se puede organizar una mesa de trabajo donde “Nuestro Centro” tenga participación y así, en el diálogo, encontrar las soluciones que convengan a todos.

