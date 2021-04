Se cumplen tres días de vigilancia sin reporte de reavivamiento del fuego en Villa de Guadalupe

· Al corte del medio día de este miércoles, en la huasteca potosina no hay reporte de incendios forestales.

· Continúan labores de combate del siniestro en Ciudad del Maíz.

Este miércoles 31 de marzo es el último día de observación para verificar que no haya algún punto en el que se reavive el fuego en Villa de Guadalupe, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), tras señalar que el siniestro se encuentra controlado al 100 por ciento.

La dependencia dio a conocer que en el caso del incendio en Ciudad del Maíz, continúan las acciones de combate con el apoyo de un helicóptero MI-17 de la Secretaría de la Defensa Nacional, y también a través de combate terrestre con elementos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), SEDENA, Coordinación Estatal de Protección Civil, autoridades municipales y voluntarios. Cabe la posibilidad de que, si las condiciones lo permiten, este día pudiera estar controlado al cien por ciento. Hasta el momento, en la huasteca potosina no hay reporte de incendios forestales.

Finalmente, las autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones para que durante este periodo vacacional de Semana Santa no se incremente el número de incendios forestales, tales como, evitar hacer fogatas en parajes forestales, no dejar basura, en especial botellas de vidrio que con la luz del sol pueden generar un efecto lupa y comenzar un incendio, no arrojar colillas de cigarro a orilla de carretera y en caso de observar algún incendio forestal, no tratar de apagarlo por su cuenta sino avisar de inmediato al teléfono de emergencia 9-1-1.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...