San Luis Potosí está listo para tener una mujer gobernadora: Sonia Mendoza

La historia de nuestro país lo reclama, es imperativo dejar atrás la discriminación y la violencia contra las mujeres, pues es momento de la paridad, de que todas tengan las mismas oportunidades, en la escuela, en el trabajo, en el hogar y en la política, aseveró Sonia Mendoza Díaz, precandidata de Acción Nacional a la gubernatura de San Luis Potosí.

Ante la militancia panista de la Huasteca Potosina, Sonia Mendoza expresó que se tiene que impulsar a las mujeres, pues el gran reto es que estén preparadas para ocupar espacios públicos, donde por ley ya debe de existir equidad en todo.

En San Luis Potosí hay mujeres valiosas que han demostrado mucha capacidad y responsabilidad en su trabajo y eso pasa en todos los niveles. “Por décadas hemos luchado para abrir caminos, nadie nos ha regalado nada, pero aún persiste el machismo en muchos sectores y ya basta. Es momento de las mujeres”, enfatizó.

Estamos tocando puerta por puerta a la militancia y con reuniones, respetando los protocolos de salud, estoy contenta por la respuesta del panismo en todos los municipios que he visitado. Hoy estuvimos en Rayón, San Ciro, Ciudad Valles, Tamuín y mañana continuamos con nuestro recorrido.

Ante la militancia de Acción Nacional, Sonia Mendoza consideró que San Luis Potosí está listo para tener una mujer gobernadora, pues siempre me han apoyado y sobre todo me han impulsado a luchar por espacios para las mujeres. Tengo 26 años de militante y siempre que he competido en contiendas internas y he ganado, por eso agradezco siempre a la militancia su confianza y el afecto que siempre me dan.

Finalmente, la precandidata a la gubernatura de Acción Nacional, dijo que seguirá trabajando para abrir espacios a las mujeres, pues tenemos que insistir e insistir hasta que abran las puertas de par en par a la equidad. “Seguimos sembrando la semilla, nuestro trabajo tiene que dar resultados y pronto habrá muchas mujeres en la función pública y una gobernadora en San Luis Potosí”, concluyó.

