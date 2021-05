Respetaremos la decisión de la Sala Superior, asegura PAN tras impugnación contra XNP

-El dirigente aseguró que confían en las autoridades por lo que no las descalificarán

Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí aseguró que respetarán la decisión que tome la Sala Superior tras la impugnación contra Xavier Nava, para ser candidato a la alcaldía por otra fuerza política.

“Se presentó el medio de impugnación que contempla la Ley Electoral, y obviamente ahora va a resolver la Sala Superior Electoral, que es el máximo tribunal en materia electoral para poder definir si los argumentos que nosotros plasmamos en el recurso son suficientes para poder revocar la determinación de la Sala Regional o si son suficientes los argumentos que plasmaron los dos magistrados que votaron en contra de la resolución que había determinado en un principio el Tribunal Estatal Electoral”.

El dirigente aseguró que confían en las autoridades por lo que no las descalificarán sea cual sea la decisión.

“No somos como Morena y Xavier Nava que dicen: ‘si me beneficia están bien las autoridades y las aplaudo, y si me perjudican están mal y son corruptas’, no, nosotros vamos a esperar a que los magistrados resuelvan, no conforme a lo político, tienen que resolver conforme a las constancias apegadas a derecho, en eso someterlo a votación, y si nos llega a beneficiar, adelante, y si no, no pasa nada, es un proceso que lo contempla la Ley Electoral y hay que echarlo andar”.

Enfatizó que coalición va a ganar la capital con Enrique Galindo por lo que descartó que le teman a Xavier Nava sí es que logra permanecer como candidato.

“Ya es inapelable, es la máxima autoridad, ya hasta ahí queda, nada más que en el recurso de resignación”.

