Reséndiz Lara cierra campaña en Ciudad Valles, invita a votar por el primer gobierno ciudadano, que traerá la Cuarta Transformación a SLP

• La lluvia no detuvo el evento, en donde señaló que no busca cargos, ni prebendas, sino un estado que brinde mejor calidad de vida a la población.

• Para construir el cambio, se requiere de las y los potosinos radicados en la entidad potosina, y los que están en Estados Unidos.

• Dirigentes sindicales y líder morenista, reconocen su trayectoria, invitan a escribir su nombre en la boleta, o pegar la pegatina con su nombre, para que se constituya un proyecto de gobierno honesto.

Al grito de “ni la luvia, ni el viento, detiene el movimiento”, la candidata del Movimiento por la Paz, la Unidad, la Legalidad y la Dignidad, Francisca Reséndiz Lara señaló que a las y los potosinos nos corresponde escribir la historia, para que llegue la Cuarta Transformación a San Luis Potosí, con el arma del voto en las urnas, contra las imposiciones y la ilegalidad, para constituir el primer gobierno ciudadano, transparente y de puertas abiertas, contra la corrupción, impunidad e inseguridad.

“A lo mejor somos pequeños y humildes, pero somos gigantes, porque hablamos con la verdad y de frente a la sociedad, nosotros tenemos los que los otros candidatos no tienen, aún y con todo el dinero y haber gastado millones en campaña, nosotros tenemos dignidad y honestidad, no buscamos canonjías, ni prebendas, sino queremos un San Luis Potosí para todas y todos, nadie va vernir con varita mágica, a solucionarnos nuestros problemas, si no lo hacemos nosotros hoy”, dijo.

Al concluir en Ciudad Valles sus actividades proselistas, en medio de un fuerte aguacero, Reséndiz Lara invitó a ejercer el voto libre, razonado, consciente y valiente, como la única posibilidad de erradicar a la mafia del poder, enquistada por el gobernador con sus tres candidatos a la gubernatura, a los que los apoya para tener impunidad ante las corruptelas que cometió y que permitió en su sexenio, pidió votar por nuestras familias y las nuevas generaciones.

“No caigamos en derrotas, porque vamos a ganar, estamos predestinados a ganar, no se les olvide, la lucha apenas inicia”, al señalar que es necesario unirnos las y los potosinos que radican en la entidad, y los que están en Estados Unidos, para construir el cambio en la entidad, trabajo que requiere de todas las manos, dijo, “no voy por un puesto, voy por un estado que garantice mejores condiciones de vida a nuestra gente”, señaló en medio de vivas y frases, “Ni un paso atrás”, “Aquí y ahora Francis gobernadora”, en una plaza llena de simpatizantes.

La dirigente del sindicato del CONALEP, Jovita López Hernández reconoció el apoyo que Reséndiz Lara les brindó a las trabajadoras y trabajadores de tal institución, para hacer que les reconocierán y respetarán sus derechos, porque hoy ella necesita el apoyo del pueblo potosino para que la elijan como candidata no registrada, escribiendo su nombre en la boleta, o poniendo la pegatina con su nombre, “porque con un gobierno estatal encabezado por ella, a San Luis le va a ir bien”, afirmó.

En tanto el consejero estatal de Morena, José Arturo Barrera Botello señaló que Reséndiz Lara realmente representa a la ciudadanía, “sabemos que es una persona congruente, honesta y valiente” que peleará por la población potosina, al ser la política más incluyente en el estado, porque lucha por la legalidad, sin flaquear, que garantiza una mejor calidad de vida de la gente, con un gobierno honesto, transparente y eficiente.

Por su parte el integrante de la Casa Obrera Potosina, Ernesto Gutiérrez señaló que la trayectoria de Reséndiz Lara es recta y honesta, y se requiere apoyarla para que tenga presencia política, con la representación de las y los trabajadores, a fin de que pueda enfrentar la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la marginación, que sufre la población, “por eso la mafia del poder le tiene miedo, por ello vamos a seguir dando la lucha, alzando la voz por la justicia social y la democracia”, dijo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...