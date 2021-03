PRI honró la memoria de Luis Donaldo Colosio a 27 años de su muerte

• SLP no quiere aventuras políticas ni saltos al vacío, aseguró Elías Pesina Rodríguez presidente del CDE del PRI.

• La mejor manera de honrar a Luis Donaldo Colosio Murrieta es encontrarnos en un abrazo fraterno sin distingos de colores, sin banderas de partidos por el bien de San Luis Potosí y de México, aseguró el candidato de la coalición Sí Por San Luis Potosí a la gubernatura del estado, Octavio Pedroza Gaitán.

• La bandera de Colosio nos debe motivar para enfrentar los próximos tres meses y los próximos seis años, sentenció el candidato coalicionista a la alcaldía capitalina Enrique Galindo Ceballos.

• Las alianzas no son sólo para ganar la gubernatura, el congreso federal o local, es para generar una alternativa de gobierno para las próximas décadas, acotó Enrique De la Madrid ex secretario de turismo del gobierno federal.

San Luis Potosí no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Elías Pesina Rodríguez durante el evento de conmemoración del vigésimo séptimo aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato a la presidencia de la República, al que acudieron el ex secretario de turismo del gobierno federal Enrique de la Madrid Cordero y el candidato a la gubernatura del estado por la coalición Sí Por San Luis Potosí, Octavio Pedroza Gaitán, el candidato coalicionista a la alcaldía capitalina Enrique Galindo, entre otros.

Con una guardia de honor Tras una guardia de honor en el busto erigido en honor al ex candidato presidencial, en la que participaron los candidatos coalicionistas Octavio Pedroza y Enrique Galindo; Pesina Rodríguez señaló que las potosinas y los potosinos, se recordó a quien fuera ex presidente del CEN del PRI, diputado federal y senador.

Por su parte el candidato a la gubernatura del estado, Octavio Pedroza Gaitán, recordó que el 23 de marzo de hace 27 años, el PRI no perdió a Colosio, “lo perdimos todos los mexicanos, pero la vida nos da segundas oportunidades y el espíritu de Luis Donaldo se ha de sentir orgulloso del fruto de la semilla que ha sembrado y que hoy da resultados con uno de sus grandes anhelos hechos realidad,

Asimismo, Pedroza Gaitán destacó que la lucha de Luis Donaldo no era exclusiva del PRI, “era de todos los mexicanos que creemos que nuestro país está llamada a ser una nación grande, soñaba con un México unido y en paz, donde se satisficiera esa hambre y sed de justicia”, aseguró que eso se logrará con la comunión de fuerzas política, que es la muestra que la semilla fructifica, “la coalición es el ejemplo de como los mexicanos de buena cepa, que comulgamos con los mismos ideales, somos capaces de desprendernos de prejuicios, de atavismos históricos, para participar en arenas políticas bajo el amparo de un mismo propósito, reconoció a Luis Donaldo Colosio Murrieta como un hombre ejemplar, a un hombre que empeñó su vida por dejarnos ese legado y la mejor manera de honrarlo es saber encontrarnos en un abrazo sin distingos de colores, sin banderas de partidos el bien superior San Luis Potosí y México esa fue la gran lección de Luis Donaldo Colosio.

Previamente el candidato a la alcaldía capitalina por la coalición Sí Por San Luis Potosí, Enrique Galindo recordó palabras de Colosio “la política no está peleada con la honestidad, quien crea eso está equivocado y desde luego estará haciendo equivocadamente uno de los ejercicios más puros del ser humano”, y aseguró que “la bandera de Colosio nos debe motivar para enfrentar los próximos tres meses y los próximos seis años”.

Al tiempo que Enrique de la Madrid Cordero ex secretario de turismo del gobierno federal destacó que el ejercicio de las alianzas, como la que hoy cobija al candidato a la gubernatura del estado Octavio Pedroza y que en un par de semanas arropará oficialmente a Enrique Galindo Ceballos, es una muestra de coincidencias “coincidimos un México sin pobreza, donde los jóvenes puedan hacer de su vida lo que se propongan, donde los ciudadanos tengan acceso a la salud, la alianza que no es sólo para ganar la gubernatura, el congreso federal o local, es para generar una alternativa de gobierno para las próximas décadas”.

Acudieron también, el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, el presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional Juan Francisco Aguilar, el presidente de Fundación Colosio Jacinto Lárraga, diputados locales y federales, ex legisladores, ex alcaldes y ex presidentes del CDE del PRI, además representantes y líderes de sectores y organizaciones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...