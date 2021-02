PRI debe llevarse a Mónica Rangel, para ser candidata a gobernadora, no en Morena, demandó FRL.

• Aumenta la inconformidad por imposición del gobernador en candidatura morenista.

• Lamenta que haya militantes de Morena que respaldan a la priista, pese a ser acusada de corrupción.

• No son encuestas, son “dedoencuestas” a favor de las dos aspirantes espurias del gobernador.

La precandidata a la gubernatura por Morena y líder sindical, Francisca Reséndiz llamó al presidente del comité directivo estatal del PRI, Elías Pesina Rodríguez a que se lleve a la aspirante espuria, Mónica Liliana Rangel Martínez “para que se la lleve al partido que pertenece, si quiere ser candidata, y si anda buscando la gubernatura, que se vaya a su partido priista, de donde es ella”, afirmó, tras referir que la ex funcionaria estatal es integrante del consejo estatal del partido tricolor.

Señaló que no se puede permitir que el gobernador, Juan Manuel Carreras López imponga a Rangel Martínez como candidata morenista, porque representaría su reelección, e impunidad de todas las trapacerías que se han cometido en su sexenio, si bien refirió que también la otra contendiente ilegal, Luz María Lastras Ramírez es respaldada por el mandatario estatal, “por sí se le apaga una vela, tiene encendida otra”, pues de no seguir la primera, tiene a la segunda para proteger sus corruptelas.

Invitó a la militancia, simpatizantes y ciudadanos, para evitar que la “mafia del poder” siga manteniendo el poder en el gobierno estatal, “Morena no va a aceptar la imposición de una priista, no va a aceptar el dedazo, porque es el pueblo, yo represento a la ciudadanía, no me voy a echar para atrás”, dijo tras resaltar que ya se dan inconformidades contra el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo por coludirse con el gobernador potosino, para traicionar a la población la imposición de una aspirante espuria, acusada de desviar más de 500 millones de pesos.

Explicó que no son encuestas, sino “dedoencuestas”, porque usan el instrumento de medición de conocimiento y aceptación social en forma tramposa, para justificar dar la candidatura a Rangel Martínez, pues denunció que hay testimonios que señalan que sólo tenían dos participantes, y en forma curiosa, son las contendientes espurias que impuso el gobernador.

Lamentó que haya morenistas que avalan y respaldan a Rangel Martínez, como Antonio Lorca, “que es familiar del gobernador”, porque acompañó a la ex funcionaria estatal a su registro en Morena, y ahora la apoya para sumar a militantes y simpatizantes, a su favor, y de igual forma dijo que Lastras Ramírez tiene el respaldo del ex funcionario administrativo, Juan Ramiro Robledo Ruiz. Y ante todo ello la dirigencia estatal de Morena está apática, pasiva y tibia, permitiendo que el gobernador “se introduzca al partido” con sus dos cómplices.

En la conferencia de prensa, el coordinador de sindicatos independientes, Ernesto Gutiérrez denunció que ya empezaron las amenazas contra personal del sector salud, para que apoyen a la ex funcionaria, Rangel Martínez, so pena de perder el empleo, con el ofrecimiento de que sí la hacen ganar la gubernatura, les regularizará su situación laboral, lo que consideró negativo, porque no se pueden condicionar los derechos de las y los trabajadores. Un grupo de mujeres jóvenes militantes de Morena se sumó al proyecto de Reséndiz Lara en la defensa de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...