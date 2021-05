Presentará el PVEM denuncia penal contra el secretario de finanzas, anuncia Manuel Velasco

SE ESTÁ FRAGUANDO UNA ELECCIÓN DE ESTADO EN BENEFICIO DEL CANDIDATO DE “SÍ POR SAN LUIS”, REFIRIÓ EL SENADOR DEL VERDE

El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, anunció que el partido emprenderá acciones legales contra la administración de Juan Manuel Carreras López por intentar una elección de Estado en San Luis Potosí.

El partido presentará una demanda penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del secretario de Finanzas, “por ser parte de una elección de Estado que busca beneficiar a su hermano que es candidato al gobierno de la coalición ‘Sí por San Luis’”, anunció Velasco Coello.

Explicó que el equipo legal del partido está reuniendo las pruebas suficientes para presentar la denuncia ante la FGR contra el titular de Finanzas, quien está interviniendo para beneficiar a su hermano, quien no ha logrado tener una candidatura exitosa.

Por otra parte, acusó a la candidata de Morena, Mónica Liliana Rangel Martínez, de usurpar la representación de la “cuarta transformación”, pues “es una priísta que nunca apoyó ni conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador, no representa los principios, valores e ideales y por eso la base del partido no la está apoyando”.

Ante el fracaso de dichas candidaturas, “a José Ricardo Gallardo Cardona ya nadie lo alcanza porque además de que encabeza las encuestas serias con más de 20 puntos, tiene una alianza con la ciudadanía y los auténticos morenistas han decidido brindarle su apoyo”.

Por último, Velasco Coello afirmó que Gallardo Cardona será el segundo gobernador del PVEM en México y trabajará de la mano con el gobierno de López Obrador, a pesar de la guerra sucia que le lanzan sus adversario cada que participa en las elecciones, “lo cual no lo ha detenido ni lo detendrá para llegar al gobierno de San Luis Potosí”.

