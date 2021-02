Potosinos confían en Redes Sociales Progresistas: Olvera Nieto

Redes Sociales Progresistas es un partido que lo conforman personas muy capaces para hacer de México un mejor país, tenemos muchos proyectos integrales para mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, niños, madres trabajadores, la idea es crear casas sociales para apoyar a las familias potosinas en temas de salud, legales, psicológicos, deportivos entre otros.

“Todo esto es para después de las elecciones, no es un proyecto electoral, no es algo que estemos haciendo ahorita, porque creemos que no se debe confundir la labor social que debe realizar un partido con un tema político para promocionar a sus candidatos y voten por ellos. Eso no”

Así lo mencionó el secretario general del partido Redes Sociales Progresistas de San Luis Potosí, licenciado Guillermo Olvera Nieto. RSP es un partido mexicano. Fue fundado el 19 de enero de 2019 como Asociación Civil posteriormente obtuvo su registro como partido político nacional el 14 de octubre de 2020 por una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“El partido ha tenido un imán, los militantes han llegado por su propia voluntad, tenemos muchos jóvenes y personas adultas que están convencidos de que juntos podemos sacar adelante a San Luis Potosí, en este caso la inquietud de los jóvenes y la experiencia de los adultos son una excelente fórmula de éxito”.

Hoy la ciudadanía está depositando la confianza en un partido nuevo porque ya no quieren más de lo mismo. Es una responsabilidad doble la de nosotros: No caer en el partido de siempre, no ser en todo lo demás y demostrar que no se está equivocado. Y que el nacimiento de nuevos conceptos políticos no implica precisamente pan de los mismo. La gente llega sola.

Nosotros buscamos ciudadanos, el ciudadano no tiene dueño, mucha gente forma parte de un partido pero después de todo es un ciudadano que necesita ser escuchado y apoyado, pero si se va de su casa política es porque no le cumplieron, porque vió que los proyectos no se realizaron, que buscan a la gente solo en época electoral.

Agregó el licenciado Olvera Nieto, “En Redes Sociales Progresistas son bienvenidos todos, somos un partido incluyente, abierto a la ciudadanía; por supuesto que hemos de encontrar algunas personas que vienen a ver qué obtienen, pues solitos se van ir.

Nuestro padrón de militantes aquí en San Luis Potosí hay 12 mil en todo el estado y a nivel nacional 460 mil, pero hay muchos simpatizantes que se interesan en formar parte del partido. Ahorita no estamos en un período de afiliación pero una vez que terminen las campañas toda ese gente habremos de invitarlas a que se afilien, que no es un requisito, porque es cuando la gente piensa que tiene dueño y nosotros no somos así.

Ya tenemos candidato para la gubernatura de San Luis Potosí, en este momento no podemos dar su nombre pero las cosas ya van muy avanzadas. La nueva política nos pide mucho la participación de las mujeres y Redes Sociales Progresistas ellas ocupan un lugar muy importante. Ella es la parte pensante y no visceral de la política. Este partido desde su nacimiento tuvo dos ejes principales quienes debían soportar hablando de militancia: Jóvenes y mujeres.

