Por la Familia

Fue una tarde emotiva para las miles de almas que abarrotaron El Domo, llegaron de los cuatro puntos de la Capital y de municipios de la zona centro, hubo euforia, mucho ánimo pero principalmente un gran deseo de ganar, a eso fueron quienes asistieron, a mostrar su apoyo a Enrique Galindo candidato a la Alcaldía capitalina, a los candidatos a diputados locales y federales, y muy sentidamente a Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura del estado por la coalición “Sí por San Luis”.

Fue un acto político sí, pero como nunca, fue un encuentro en donde se respiró esperanza y se selló un gran pacto entre los candidatos y sus simpatizantes para dar un último “jalón”; para no dejar de empujar, de construir un triunfo sólido y contundente que no deje dudas de que los potosinos quieren un sexenio de paz y desarrollo, un gobierno humanista y sensible, con rumbo y seguridad, “es un compromiso por el que voy a dar todo, hasta la vida si es necesario”, dijo un emocionado Octavio Pedroza al sentir como lo arropaban.

Enrique Galindo fue también emotivo pero muy firme en sus planteamientos, “vengo a servir y a proteger, no voy a fallarles, me he preparado mucho para esta oportunidad y no voy a descansar, en la Capital habrá seguridad y desarrollo”, dijo enfático.

Pero Galindo también se dejó ver su lado humano cuando agradeció a su “carnal”, su hermano Ricardo Galindo qué pasó tres meses hospitalizado por Covid-19 y luego de otro par de meses en reposo quiso estar presente en el cierre de campaña de su hermano.

Presente en el evento estuvo Marko Cortés, el líder nacional del PAN que no perdió oportunidad para destacar el éxito que se coronará, aseguró, el próximo domingo 6 de junio, con un triunfo de la coalición, “la alianza funcionó. Competimos en 15 gobernaturas y 300 distritos federales y hoy estamos a punto de arrebatar a Morena la Cámara baja, pero necesitamos ser firmes en el propósito y salir a votar porque nos jugamos la libertad y el derecho a prosperar”, sostuvo.

En su turno, Octavio Pedroza reiteró su firme propósito de apoyar a los jóvenes para que tengan las herramientas necesarias para estudiar; en impulsar el empleo, la educación y atender el grave problema de inseguridad que sufrimos todos.

Sensible cómo siempre ha sido, Octavio dedicó un momento muy especial a su compañera de vida, su esposa Gaby que en la recta final de la campaña, caminando en una comunidad de San Martín Chalchicuautla se fracturó un pie y ha tenido que guardar reposo, “gracias Gaby, de que lo que más te dolió fue dejar de visitar a todas esas familias que tanto anhelan, pero ya pronto podrás trabajar por ellas”,le dijo.

Pero Octavio Pedroza no quiso terminar sin ser claro y contundente en su llamado a los potosinos a votar, “vamos a votar por las candidatas y los candidatos de la coalición “Sí por San Luis”, yo lo voy a hacer por mis cuatro nietos, por mis dos hijas, lo voy a hacer por mi familia, lo voy a hacer por las familias potosinas y eso mismo les pido, cuando vayan a votar piensen en sus familias, háganlo por ellos, porque lo que está en juego es el futuro y bienestar de los que más queremos, la familia; además que será un ejemplo a nivel nacional en el que cuatro partidos políticos se unieron pensando por el bien común.

