Plena inclusión a personas con discapacidad en el próximo gobierno municipal, se compromete Enrique Galindo

– Impulsaremos su inclusión en actividades laborales.

– Necesitamos aprender juntos cómo se pueden integrar a la comunidad de personas con discapacidad auditiva.

En reunión con la comunidad de personas sordas de San Luis Potosí, el candidato a la presidencia municipal por la Coalición PRI-PAN-PRD-PCP, Enrique Galindo Ceballos, se comprometió a que el próximo ayuntamiento de la capital generará políticas públicas que permitan contar con la infraestructura para atender sus necesidades, impulsar su inclusión en puestos laborales y adecuar las condiciones para los trámites que realizan.

El abanderado de la coalición recibió a la Asociación de personas sordas de San Luis Potosí, A.C., y un grupo de abogado que impulsan los derechos y reconocimiento de las personas con discapacidad auditiva; con el apoyo del intérprete de señas Oliver Sánchez, Enrique Galindo estableció un diálogo con la comunidad para entender y comprender sus demandas de fondo, como el tipo de acercamiento que han tenido con las instancias de gobierno y la situación normativa que guarda el lenguaje de señas, que es la única vía de comunicación y entendimiento que tiene la comunidad sorda.

Señaló que las demandas que le expuso la comunidad de personas sordas, requieren condiciones igualitarias de convivencia en nuestro municipio. “No estoy acostumbrado a prometer, estoy acostumbrado a comprometerme, y hoy me comprometo a generar una política pública de plena inclusión en el próximo gobierno municipal, dijo”.

Con la participación de intérpretes de lenguaje de señas, y abogados que ya llevan un camino andado en la lucha por los derechos de las personas sordas, se expusieron y entregaron dos documentos que han creado las asociaciones de sordos. Al respecto, el candidato dijo “lo que más importa es que tengan actividad laboral e ingresos, pero además que sean reconocidos como grupo vulnerable”.

Dentro de las complicaciones que viven a diario, los asistentes a la reunión resaltaron que para ellos el español no es su idioma, por lo tanto, la comunicación resulta muy difícil, sobre todo cuando realizan trámites y gestiones. Han intentado generar sus propias fuentes de ingresos y como ejemplo mencionaron una cafetería, pero cuando intentan tramitar los permisos se encuentran con palabras que no entienden porque no existen en el lenguaje de señas. Por lo que consideran que los funcionarios municipales también necesitan ser educados para saber cómo tratar con las personas sordas.

También expusieron que, hasta ahora, algunos miembros de asociaciones son los que se dedican a enseñar el lenguaje de señas a los niños pequeños, porque existen unos 1,500 sordos solo en la ciudad capital, y no hay instituciones para apoyar a toda esa comunidad.

Enrique Galindo les enfatizó que es muy importante trabajar con todas las organizaciones para que sea más fácil lograr los objetivos de la comunidad de sordos. Por ejemplo, regular el lenguaje de señas, quién lo puede enseñar, quién debe ser intérprete. “Mi vida profesional ha sido permanentemente de inclusión, hace unos días tuvimos un foro de oportunidades donde tuvimos una mesa de grupos vulnerables. Necesitamos una política de inclusión y de oportunidades laborales para personas sordas”. Agregó que se puede trabajar en proyectos productivos concretos, e incluir todas sus propuestas en el plan de trabajo municipal.

Un poco más tarde, el candidato por la Coalición Sí por San Luis acudió a su casa de campaña ubicada frente al Jardín de Tequis para arrancar una actividad de promoción de la lectura, en el marco del Día Internacional del Libro. Ahí, en compañía de su hija, Natalia Galindo Arriaga y su esposa, Estela Arriaga de Galindo, abrió las puertas de un área que se estableció para compartir libros. La mecánica fue la siguiente: cualquier persona pudo llevar un libro para dejarlo disponible, y llevarse otro que alguien más dejó para compartir. De esta forma los libros pueden circular y llegar a más lectores, sin ningún impacto ambiental.

