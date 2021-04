Pide el presidente Andrés Manuel López obrador dar con los dueños de las despensas “campaña azul” encontradas en un tráiler en el Río de Santiago

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa mañanera de este jueves que solicitará la intervención de la Fiscalía General y en lo particular la Fiscalía Electoral en el caso del tráiler que transportaba más de cinco mil despensas y que se atoró el sábado osado debajo de un puente en el Río de Santiago.

Presumiblemente el cargamento destinado a ser repartido dentro de las campañas electorales, tenían en cada una de las despensas una etiqueta la frase “campaña azul”, situación que ha puesto a temblar a más de uno de los integrantes del “Combo” de la coalición “Sí por San Luis”.

Resulta significativo que representantes del PT hayan anunciado que presentarán la denuncia para dar con los destinatarios de dichas despensas, y ahora que el mismo presidente de México denuncie públicamente, inclina la balanza a que los dueños de esas despensas de encuentran por la coalición PRISNISTA.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que antes hechos como este no se puede quedar callado, “seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección, como es la mala costumbre, repartir despensas con frijol con gorgojo para obtener los voto”.

Aseguró que existe el compromiso con todos los gobernadores de los estados en donde se desarrollan comicios electorales de no permitir fraude electoral, “que no se permita el uso del presupuesto para favorecer a ningún candidato no partido”.

En San Luis Potosí se presenta la situación de que el actual Secretario de Finanzas es el hermano del candidato a gobernador por el PAN-PRI-PRD, lo que ha puesto a temblar a Octavio Pedroza.

El presidente fue claro al señalar que no se debe de utilizar el dinero público de grupos de intereses creados, es decir dinero de la delincuencia organizada o de cuello blanco, “no se deben de entregar despensas, no se debe presionar a nadie, el voto es libre y secreto, las elecciones deben ser limpias”.

Y sentenció, “ya se reformó la Constitución y es delito grave el fraude electoral”, situación que en este momento puso a temblar al “combo” PAN-PRI-PRD por las despensas de estoques “campaña azul”, detectadas en un trailer hace cinco días.

