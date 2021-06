Para resguardar las elecciones, urge presencia de seguridad nacional en el Estado: Edgardo Hernández, diputado local del PVEM

Es urgente la presencia del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para resguardar la seguridad y tranquilidad de los potosinos, toda vez que se ha comprobado que la administración Estatal es incapaz de atender la violencia que se vive, sobre todo ante el ataque armado que sufrió la candidata a la alcaldía de Villa de Reyes, Erika Briones Pérez.

Lo anterior es considerado por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Edgardo Hernández Contreras, quién le recuerda a las autoridades que no se trata de un hecho aislado pues ha habido demasiados reportes de este tipo en los últimos días, sobre todo en lugares como Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, algunos otros municipios huastecos o contra los partidos de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México, PVEM.

“No hay las condiciones para llevar una jornada electoral en el Estado, esto enciende los focos, el Estado está rebasado, hay que criticar a las autoridades locales porque, qué están esperando, a que haya muertos que lamentar, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, FEPADE, y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEEPAC, no están haciendo nada, no solamente no hicieron señalamientos por la pandemia, sino que ahora con este brote de inseguridad para candidatos y ciudadanía, tampoco lo está haciendo, por eso debemos solicitar la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, pareciera que esto es a propósito para infundir miedo a la ciudadanía y no salir a votar, pareciera un ataque a la democracia”.

Refirió que estos ataques están infundiendo el miedo entre la ciudadanía y lo que se debe hacer, es garantizar la seguridad de todos “no puede la Policía Municipal, no puede la policía Estatal, no garantiza nada la propia Policía Ministerial, ahorita hay una ingobernabilidad ante la falta del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda y el actual encargado Arturo Landeros, no tienen liderazgo entre los policías, estamos viendo cómo la delincuencia aprovecha estos vacíos de autoridad para burlarse de las autoridades, al perpetrar estos ataques directos contra los candidatos, lo que se solicita es que garanticen al menos el día de la jornada las votaciones”.

De hacer caso omiso, podría acrecentarse el fenómeno de la inseguridad y llamó al gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, a tomar conciencia de esta situación para garantizar el día de la jornada electoral “y conste que lo estoy avisando antes, porque como veo las cosas ahorita la delincuencia organizada y no organizada, saben que hay desequilibrio por parte de seguridad pública, que no se garantiza el Estado de Derecho y están rebasada las policías, porque simplemente no están actuando, estamos viendo los brotes de inseguridad y eso es un aviso de lo que puede pasar ese día y podemos lamentar vidas, por eso debe actuar la federación al enviar personal de seguridad nacional”.

Por último, instó nuevamente a los titulares del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que renuncien pues no pueden con el trabajo y la responsabilidad.

