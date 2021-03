Paola Longoria se suma al proyecto de Octavio Pedroza

*El candidato a la gubernatura se comprometió apoyar a deportistas y especialmente a las mujeres.

*La raquetbolista ofreció una conferencia dedicada a mujeres.

San Luis Potosí, S.L.P.- “Estoy orgulloso de que hayas aceptado caminar con nosotros”, fueron las palabras que el candidato de la coalición “Sí por San Luis Potosí”, (PAN-PRI-PRD-PCP), Octavio Pedroza Gaitán, le dio a la raquetbolista Paola Longoria, quien ofreció una conferencia dedicada a mujeres en el Club Deportivo La Loma y con el apoyo de Jóvenes Coparmex.

La raquetbolista manifestó su apoyo en sus redes sociales a la candidatura de Octavio Pedroza, porque afirmó que es un plan pensado para las mujeres y los jóvenes, permitirá el reconocimiento de derechos femeninos e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Acompañada del candidato Octavio Pedroza, Paola Longoria en su conferencia, hizo un llamado a las potosinas a quitarse el miedo y dejar de lado los clichés que la sociedad ha impuesto a las mujeres y a “cambiar el chip” en torno al rol de la mujer en la sociedad.

La deportista, 11 veces número 1 mundial de raquetbol y dos veces ganadora del Premio Nacional del Deporte, dijo que posiblemente su siguiente faceta, una vez que se retire del raquetbol, sea la política para desde ahí seguir contribuyendo al deporte y al apoyo a diferentes sectores de la sociedad.

Octavio Pedroza, dijo estar seguro que muy pronto se verá a Paola Longoria ocupando posiciones de gran trascendencia para la sociedad y lamentó que, en sus inicios, no tuvo apoyo gubernamental, por lo que tuvo que migrar a otro Estado en busca de esa oportunidad.

“Yo no acepto que una atleta tenga que irse a otro estado porque aquí no fuimos capaces de brindarle las oportunidades, pero igual me duele, o más, que muchos de nuestros jóvenes tengan que irse a otros estados para encontrar lo que aquí no fuimos capaces de ofrecerles”, aseguró el candidato a la gubernatura.

En su intervención, Octavio Pedroza anunció que en su gobierno apoyará a deportistas y especialmente a las mujeres.

En el evento estuvieron presentes mujeres de diferentes sectores, así como Gabriela Nales de Pedroza, esposa del candidato a la gubernatura; el aspirante a la candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos y otros liderazgos políticos, jóvenes empresarios y emprendedores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...