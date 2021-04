Ofrece Leonor Noyola experiencia social y legislativa para Soledad

Como Senadora presentó más de 30 iniciativas de Ley y sólo faltó a una sesión.

– Ha sido una de las legisladoras con los más altos registros de productividad.

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.- La senadora con licencia y candidata a la Alcaldía de Soledad por la coalición “Juntos Haremos Historia”, María Leonor Noyola Cervantes, ofreció entregar a favor de las familias soledenses, toda su experiencia política y legislativa, así como su capacidad de gestión social para detonar un mayor crecimiento, equilibrado y sostenido, hasta convertirlo en uno de los municipios más progresistas y modernos del Centro del País.

En entrevista, la candidata a la Presidencia Municipal de Soledad, recordó que en su desempeño como Senadora de la República, se posicionó como una de las legisladoras con el más alto registro de asistencias y de iniciativas presentadas en el Pleno de la Cámara Alta.

Destacó que de un total de 158 sesiones celebradas en el Parlamento, acudió a 157 de ellas, faltando solamente a una.

Leonor Noyola, precisó que fueron un total de 37 iniciativas, así como 11 Puntos de Acuerdo presentados y más de 80 intervenciones en Tribuna para formular, debatir y defender posicionamientos y propuestas ante sus compañeros legisladores.

Como senadora, participó en 506 votaciones, de las cuales 414 fueron a favor de proyectos de decreto, 28 en contra y en 12 se abstuvo de emitir algún sentido de su decisión.

De manera individual y junto a sus compañeros Senadores, incluso de otros Grupos Parlamentarios, presentó iniciativas de ley o de reformas en temas como la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Ley General de Salud, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una iniciativa con la que se declara el 22 de octubre de cada año como “Día Nacional de la Medicina Tradicional”.

De igual forma, formuló iniciativas de reforma a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Coordinación Fiscal.

También presentó propuestas para modificar el Código Civil Federal, Código Penal Federal, Ley del Seguro Social, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y otros documentos que rigen la vida legal del País.

Leonor Noyola recordó que también trabajó en comisiones legislativas, contribuyendo con su voto a la aprobación de la Guardia Nacional, la reforma educativa y un aspecto vital para el sector productivo agrícola nacional, se pugnó por dotar de más recursos al campo, preservando el medio ambiente y los ecosistemas.

“Un aspecto a destacar es que la población indígena nos pedía mucho intervenir sobre el fracking y estuvimos luchando para que se detuviera y lo logramos, deteniendo ese sistema de extracción de energéticos como gas y petróleo, a base de inyección de enormes cantidades de agua a alta presión”.

Dijo que ahora, como candidata a la Alcaldía de Soledad, honrará su palabra de regresar a cada lugar que visitará en campaña, porque así lo estuvo haciendo cuando asumió su posición de Senadora, cumpliendo el compromiso de volver una vez obtenido el triunfo.

“Yo regresé con las familias donde me decían que no confiaban en los políticos o que creían que ya no regresaríamos. La primera vez que regreso yo a la Huasteca, al Altiplano y a la Zona Media, no lo podían creer y pudimos llevarles apoyos como cítricos, productos de protección contra el Covid-19 y atendíamos sus peticiones”, subrayó.

Para concluir, enfatizó que como servidores públicos, “tenemos la obligación de estar al pendiente de la ciudadanía, no nos podemos guardar en casa mientras estamos viendo que la gente está sufriendo y ahí está la respuesta de nosotros, ahí está la credibilidad, que la gente vuelva a creer y a confiar, porque no les vamos a fallar”.

