Ofende a militantes de Morena llegada de Rangel y Nava

La ex precandidata y militante de Morena, Paloma Aguilar Correa, consideró estar ofendida y lastimada, tras por la designación de Mónica Liliana Rangel como candidata a la gubernatura y el posible nombramiento de Xavier Nava como candidato a la alcaldía por la institución política.

“Evidentemente no estoy de acuerdo y quiero agregar que no estuve en la reunión para apoyar a Mónica Liliana Rangel, en ningún momento he salido a expresar mi apoyo”.

En opinión de lo que pudiera ser la imposición de Xavier Nava Palacios, espera que no llegue a ser el candidato, ya que cuenta con el antecedente de ser opositor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“No se ha formalizado, no hay precandidatos como tal, no fue presentado así, se hizo un anuncio del cual no estoy de acuerdo y todavía no es precandidato, podría ser aspirante, pero no estoy de acuerdo”.

Asimismo, explicó que el único apoyo que saldrá de ella es par quiene realmente emanen de Morena y sus principios que representen al movimiento, “apoyare a los candidatos que sean legítimos y que representen los ideales de la cuarta transformación”.

