Octavio Pedroza llama a las y los potosinos a votar por el cambio a la segura

En un mensaje en sus redes sociales, destaca que el enemigo común es el crimen.

Afirma que SLP siempre ha sido ejemplo de la democracia.

La elección del 6 de junio en San Luis Potosí no es sobre partidos, es sobre proyectos de vida, de quien garantice la unidad de la paz de las y los potosinos, porque el enemigo común es el crimen, así es que es momento que todas y todos salgan a votar y elegir el bien del estado.

Afirmó lo anterior el candidato a la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” (PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular), Octavio Pedroza Gaitán, quien pidió la confianza del electorado y que esta fiesta democrática por la que históricamente se ha caracterizado el estado y el país.

“Te pido tu confianza y tu voto, a todas y todos a quienes pensamos así, les digo: no somos adversarios, porque los potosinos hemos sido ejemplo de demócratas que se la juegan por su libertad y su derecho a vivir en paz”, enfatizó.

Pedroza Gaitán destacó que las recientes encuestas le favorecen y la disputa es entre dos opciones claras: quienes creen en la ley y quienes la violan, porque en esta elección es central para la vida de las y los potosinos: la de nuestro hijos, la de los hijos de nuestros hijos.

Y advirtió “si abrimos la puerta del gobierno a los corruptos, nuestro estado dejará de ser lo que ha sido y nunca lo recuperaremos, por eso esta elección no es sobre partidos, es sobre proyectos de vida, y soy quien va arriba y puede garantizar un futuro mejor de bienestar y de empleo, porque me he preparado toda mi vida, soy un hombre de trabajo y resultados.

Soy yo quien va a proteger a tu familia, por eso te pido tu voto, te invito a que te sumes a quien garantiza la unidad y la paz de las y los potosinos; y gobernaré con todos”.

Octavio Pedroza se comprometió a integrar un gobierno en donde no sólo están las y los mejores, sino todas las expresiones del estado, e incluso se ha comprometido a firmar que se mantengan los programas sociales y se incrementen los apoyos, a que prevalezca la relación de respeto y cooperación, con todos los niveles de gobierno, y la honestidad debe guiar al gobierno.

