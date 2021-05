Octavio Pedroza hace “el combo” con los impresentables ex gobernadores del estado

El candidato del PRIAN a la gubernatura Octavio Pedroza Gaitán publicó una foto en sus redes sociales donde afirma que es un “honor” contar con el apoyo de Fernando Toranzo Fernández y que su proyecto va a ganar porque lo respaldan personas como el ex gobernador. La lluvia de críticas no se hicieron esperar, pues con éste personaje, el protagonista del “combo” ya se fotografió junto a ex gobernadores que han hundido a San Luis en la pobreza.



Comentarios de sus seguidores como:

“No la cagues Octavio ya no te juntes con personas indeseables”.

“Corruptazo el ex gobernador, a ver si en lugar de sumar no divide”.

“Ahora que pusiste la foto con ese wey mejor votaré por otro candidato”.

“Creo que no se está ayudando mucho con las fotos que se está tomando”.

“No comments!”.

“Qué horror! Tu yendo solo tenías mi voto pero con estos ratadinosaurios del PRI pues tendré que buscar nuevos horizontes”.

Fueron tan sólo algunos de los que seguidores de Pedroza Gaitán le espetaron en su publicación y es que el candidato prianista se ha dejado ver con ex gobernadores que han saqueado las arcas públicas y dejado a las y los potosinos en la miseria y el subdesarrollo, como el virrey de San Luis Horacio Sánchez Unzueta; el vividor del erario público y tratante de esclavos en sus empresas, Téofilo Torres Corzo; el panista Marcelo de los Santos Fraga, que una semana antes de concluir su mandato se despachó con la cuchara grande y endeudó al Estado con mil 500 millones de pesos en un préstamo con el que compró las fincas más cotizadas del centro histórico.

El candidato de la coalición “Sí por San Luis” también se retrató con el taciturno gobernador de Juan Manuel Carreras López, quien ya aplicó el año de Hidalgo a través de la secretaría de salud y su compinche Mónica Rangel Martínez, a quien como titular de los Servicios de Salud de su gobierno le fueron observadas anomalías financieras por más de mil 400 millones de pesos.

