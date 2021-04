Octavio Pedroza es la opción para SLP: Santiago Creel

* El ex secretario de Gobernación y ex senador panista dijo sumarse al “combo” de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”.

*“El Partido Verde es una franquicia de saqueadores”, dijo Octavio Pedroza en mitin en la localidad de Escalerillas.

El ex secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, se sumó al proyecto del candidato de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” (PAN-PRI-PRD-PCP) a la gubernatura del Estado, Octavio Pedroza Gaitán.

Durante el mitin que se realizó en la comunidad de Escalerillas en el que participó

Creel Miranda, quien además es candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a una diputación federal de representación proporcional, destacó la buena mancuerna que hacen Octavio Pedroza, para la gubernatura y Enrique Galindo Ceballos para la alcaldía de la capital, ya que son dos políticos que tienen más de 17 años trabajando juntos, cuando Octavio Pedroza fue presidente municipal y Enrique Galindo fue director de Seguridad Pública Municipal.

“Yo vengo a preguntarles si me dejan ser parte del combo de San Luis Potosí, estoy seguro de que con los tres y con todos los diputados y diputadas de San Luis Potosí vamos a hacer un gran combo para que tengan su partida de presupuesto, para que se entregue el dinero a tiempo y que el dinero sea suficiente para el Gobierno del Estado y para la Alcaldía de San Luis Potosí, ese es el compromiso y ese es el combo por San Luis Potosí, porque aquí no merece gobernar ni Morena ni el PVEM”, afirmó.

En su intervención, el candidato a la gubernatura, Octavio Pedroza Gaitán, le dio la bienvenida a Santiago Creel al “combo” y dijo que la hamburguesa de ese combo será el San Luis Potosí con el que todos soñamos.

Pedroza Gaitán dijo que, a diferencia de otros estados, en San Luis Potosí hay dos amenazas que está combatiendo la coalición entre el PAN, PRI, PRD y PCP, que son Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); este último, un partido que cada seis años se vende al mejor postor.

“El Partido Verde no es un partido político, es una caja chica de unos cuantos que han esquilmado, que han defraudado, que han saqueado a nuestro país y eligieron San Luis Potosí para llevarse nuestros recursos, pues desde Escalerillas les mandamos un mensaje: aquí no van a poder, porque los potosinos no lo vamos a permitir, porque el combo ganará y los derrotará en las urnas”.

El evento se efectuó en la Plaza 5 de julio de la comunidad de Escalerillas, luego de que los candidatos recorrieron algunas viviendas y comercios de la comunidad. Octavio Pedroza estuvo acompañado de su esposa Gabriela Nales y respaldado por el presidente electo del Comisariado Ejidal de Escalerillas, Juan Bravo Moreno y del actual comisariado ejidal José Raymundo Bravo Espiricueta, así como por el líder sindical Salomé Marín Castillo.

En el mitin también participaron el candidato a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos; la candidata a la diputación local por el Distrito VII, Aranzazú Puente Bustindui; el candidato a la diputación federal por el Distrito V, José Antonio Zapata Meraz; el candidato a una diputación federal de representación proporcional, Xavier Azuara Zúñiga; la candidata a la diputación local de representación proporcional, Verónica Rodríguez Hernández y el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández.

