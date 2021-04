Octavio Pedroza es el candidato de la CTM y próximo gobernador del estado

*Octavio Pedroza se compromete a crear estancia infantil cerca de la zona industrial, aumentar las becas para hijos de obreros y fortalecer la capacitación laboral.

*Emilio de Jesús Ramírez llama a los cetemistas a votar por los candidatos de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”.

El sector obrero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), le da el sí a Octavio Pedroza Gaitán como candidato de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” y promoverán el voto para que sea el próximo gobernador del Estado.

En un evento que se realizó en las instalaciones de esta central obrera, Pedroza Gaitán se comprometió a crear una estancia infantil cerca de la zona industrial, además de aumentar el número de becas para los hijos de cetemistas potosinos, así como fortalecer la administración y producción del invernadero de Santa Rita, además de impulsar más la capacitación de los trabajadores a través del Instituto Estatal para la Capacitación del Trabajo (ICAT), del cual recibirá las propuestas de la CTM para dirigirlo.

Otro de los compromisos que asumió fue en seguridad, demanda incansable que hacen los trabajadores, por lo que prometió en que se llevarán a cabo acciones concretas para recobrar este baluarte para las familias potosinas.

Reconoció que la paz laboral que goza San Luis Potosí debe prevalecer para los próximos años, y esto se ha logrado gracias a la responsabilidad, sindicalismo, coordinación y compromiso en el que ha participado el secretario general de la FTE-CTM, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero.

Octavio Pedroza hizo un llamado a los trabajadores cetemistas y sus familias, para que se sumen a construir un mejor San Luis Potosí y un mejor futuro para sus hijos y nietos, “nos tenemos que morir en la raya, no podemos permitir que vengan a gobernar los impresentables, no debemos permitir ese pecado de dejarles el Estado a los que quieren convertir a San Luis Potosí en la caja chica, porque en Chiapas se les está acabando y ahora el PVEM viene por la entidad potosina, no lo podemos permitir sería la peor tragedia para los potosinos de esos impresentables que vinieran a gobernarnos y aquí se trata de decir las cosas, porque el miedo no nos debe reinar, pero para evitar todo esto, depende de cada uno de nosotros el próximo 6 de junio”, apuntó.

En su intervención, el secretario general de la FTE-CTM, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero recordó que él fue uno de los precursores de que se conformará está Coalición conformada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, “porque después de analizar lo que vivimos en las elecciones del 2018, en el evento del primero de mayo de 2019, comuniqué si no se hacía una coalición entre los partidos importantes como el PRI y PAN, corríamos el riesgo de repetir la historia de este 2018. Así es que hoy es un día histórico, rompemos paradigmas, porque tenemos un candidato emanado de otro partido al que tradicionalmente nosotros pertenecemos y hoy viene a San Luis Potosí y a la casa los trabajadores Octavio Pedroza, panista de muchos años; pero hoy es el candidato de la CTM”.

En el evento, representantes de las diferentes carteras de la CTM presentaron sus peticiones a Octavio Pedroza, quien también refrendó su compromiso de que será un gobernador que escuche más y las mujeres serán el centro del próximo gobierno, por eso la iniciativa de elevar a Secretaría el Instituto Estatal de las Mujeres.

Al evento asistieron el candidato a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos; la candidata a diputada federal por el II Distrito, Marianela Villanueva Ponce y el candidato a la diputación local por el III Distrito, Mauricio Ramírez Konischi, quienes también recibieron el apoyo de los trabajadores afiliados a esta central obrera.

