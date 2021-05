Obras y acciones en beneficio de la población seguirán transformando soledad: Leonor Noyola Cervantes

En impresionantes mítines realizados en las colonias La Lomita y San Francisco, la ciudadanía mostró el apoyo indiscutible al proyecto del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).

“Luego de consolidar nuestra victoria el 6 de junio próximo, regresaremos como siempre lo hemos hecho, daremos la cara para cumplir nuestros compromisos y establecer los programas y acciones para seguir la transformación de Soledad”, expresó Leonor Noyola Cervantes ante cientos de habitantes de las colonias La Lomita y San Francisco.

Señaló que mantener un acercamiento y diálogo permanente con los ciudadanos ha sido la principal virtud de los gobiernos progresistas que dieron un nuevo rostro al municipio desde hace doce años, “vamos a regresar e implementar un plan de trabajo durante los primeros días de gobierno”, anunció la candidata a la alcaldía de Soledad por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Detalló que regresará a las colonias con la finalidad de agradecer, en primer término, la confianza depositada por los ciudadanos en el proyecto encabezado por el próximo gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona y, comenzar una etapa de trabajo en la que ellos decidan cómo y en qué rubros se va a trabajar de manera inmediata.

El liderazgo que la caracteriza y su empuje, serán la base de su proyecto de trabajo. Al igual que la opinión y el consenso ciudadano, se hará mancuerna con todos los sectores y no habrá quién detenga el desarrollo integral de la demarcación.

“No nos daremos por vencidos, hemos caminado atendiendo las necesidades de todos, vamos a seguir construyendo para defender nuestro futuro, el futuro de nuestras familias; vamos a seguir trabajando, no vamos a permitir que regrese la corrupción a nuestro municipio, vamos a continuar por nuestros jóvenes, por nuestros adultos mayores; no voy a caminar sola, ustedes me acompañarán, hemos enfrentado muchos retos y estoy dispuesta a seguir adelante y firme, trabajando a pesar de los obstáculos”, afirmó Leonor Noyola Cervantes.

Acompañada de Ruth González de Gallardo y los candidatos Juan Manuel Navarro Muñiz y José Luis “Chiquis” Fernández; reiteró que en Soledad los avances son notables y se verán reflejados con más acciones e inversiones en educación, infraestructura urbana, agua potable y seguridad pública.

