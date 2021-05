Nombran al 14 de mayo como “Día por la justicia para las víctimas de feminicidio en el Estado de San Luis Potosí”

– Recalcaron que la violencia en contra de las mujeres es un problema estructural que necesita ser comprendido de esta manera para poder entender sus implicaciones

Con 23 votos a favor se aprobó por unanimidad la iniciativa ciudadana que promueve declarar el 14 de mayo de cada año, como “Día por la justicia para las víctimas de feminicidio en el Estado de San Luis Potosí”.

Ma. Esperanza Lucciotto López, Susana Cruz González, Carmelo Hipólito González, Yolanda Rodríguez Hernández, Frida Sofía Viramontes Cruz, Sofía Irene Córdova Nava, Zamira Silva Ramos, Johana Ventura Bustamante, Nydia Lissette Carmen Morales, Carmen del Socorro Meléndez Silva, Fátima Velázquez Romo, Aída Nohemí del Carmen López Castro, Denisse Abigail Morales Chávez, Yolanda Bear García, Susana Arocha Cantú Martínez, Raquel Arely Torres Miranda, y Mónica Reynoso Morales, así como por la diputada Marite Hernández Correa ingresaron la iniciativa.

Mismos quienes puntualizaron detreo de su exposición de motivos que la violencia en contra de las mujeres es un problema estructural que necesita ser comprendido de esta manera para poder entender sus implicaciones en términos de salud pública y justicia social.

“Lo que no se nombra no existe, nombrarlas, es traerlas de nuevo a la vida, es mantenerlas en la memoria en un mundo que apostó por desdibujar cada una de sus historias, (…) las víctimas de feminicidio no es un número más en una estadística de muerte”, destacó Hernández Correa.

La diputada agregó que Tribuna que “las historias no caben en sus expedientes, ni en sus carpetas de investigación, son carne viva y recuerdos que se sostienen todos los días, aun en los que son oscuros y difíciles, (…) llevamos sus nombres en el corazón, en el recuerdo, que reclama ese pedazo de justica y de dignidad que hace siglos nos deben”.

