¡No… Mames Chava!

Para uno que otro observador atento e interesado en los ´´pseudo análisis´´ del columnista del periódico El Universal, Salvador García Soto, autor de la columna ´´Serpientes y Escaleras,´´ pareciera que todo lo que escribe, se fusila o transcribe este gargantón en torno a San Luis Potosí deberíamos asumirlo como verdad absoluta porque, – según las hipótesis de algunos, el origen o contenido de sus textos, no pueden provenir de otra parte que no sea la Unidad de Inteligencia Financiera UIF o de la Fiscalía General de la República.

Claramente interesado en el acontecer político-electoral potosino, particularmente en el candidato al gobierno del estado por la coalición ´´Juntos Haremos Historia,´´ integrada por el PVEM-PT y representada por José Ricardo El Pollo Gallardo, el columnista de El Universal se empecina y se vacía con filtraciones de algunas instancias federales oficiosas propensas en meter su nariz en nuestro estado, pero muy particularmente y con emoción ´´ensobrada´´ con información que solamente alguien muy estúpido podría negar que tiene su origen en la esfera oficial de gobierno, en los poderes fácticos y mediáticos y en estructuras de campaña contrarias.

Salvador García Soto, se ha aventurado ´´según él´´, a desenredar la madeja de presuntos ilícitos en los que habrían incurrido los Gallardos. Sus comentarios los ha basado en presuntos dichos asentados en carpetas de investigación a los que les gusta agregar ´´buque´´ para imprimirle un sello persecutorio y de linchamiento político. Lo mismo reproduce nombres, que largos listados de empresas, organizaciones criminales, hechos y dichos que no resisten la prueba de lo anecdótico o de ser mas de los mismo, – las mismas pendejadas, pues.

En la columna de este lunes, la verdad Salvador García Soto, se la incrementó y se la baño. Desde su percepción, ahora resulta que no hay entidad en el país más peligrosa y vulnerable de verse afectada por el crimen organizado que San Luis Potosí al estar, – según él, en grave riesgo de ser rehén de la narcopolítica.

¡No …. Mames Chava! Que te han hecho los potosinos para que insultes y ofendas su inteligencia.

A poco de veras estamos peor que Sinaloa, que Michoacán, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas, donde el verdadero crimen organizado actúa complaciente y en contubernio con los gobiernos estatales o municipales. Porque tanta obsesión y pervertido interés en fregarse a San Luis Potosí y arremeter en contra de quien la ciudadanía potosina observa y confía como una nueva alternativa.

Ojalá y este chilango y otros, no nos salgan ahora, que los comentarios hechos en su columna de este lunes son también fragmentos o parte de las investigaciones de la UIF o de la Fiscalía General, y que además estos no pueden tener otro origen que no sea de las instancias federales, porque entonces ya la chingamos. Que tendrían que hacer los nombres de Luis Enrique Rodríguez Sánchez, ´´alias´´ El Pipo, conocido ampliamente en las estructuras de amplio antifaz priista y en círculos del gobierno carrerista desde el 2015. O de Cesar García Coronado conocido como ´´El Rey del Moche´´.

Ya si García Soto, y otros aldeanos que claro que son extinguibles, siguen rascándole para encontrarle a fuerzas chichis a las gallinas, pues ya sería otro asunto y mero espíritu de joder. Por lo pronto, las cosas ya se aclaran y no hay que perder de vista que ni en el PT y el PVEM están mancos.

Este mismo lunes los enviados de México dejaron muy claro sobre la mesa, – de que, en San Luis Potosí, desde el gobierno estatal y municipal y desde otras estructuras de campaña, están saliendo los recursos para una guerra sucia en contra del Pollo Gallardo, tema que, por cierto, se les olvida a sus autores que esto se castiga con cárcel.

Hasta pronto

Me gusta esto: Me gusta Cargando...