No les busquen pubis a las gallinas

Después del artero crimen cometido en la humanidad del presidente de la COPARMEX, Julio Cesar Galindo, hay quienes piensan que este abominable hecho podría repercutir en el proceso electoral que se vive en la entidad. Todo depende si algún candidato tiene el brío de utilizar el asesinato como bandera ya que es una campaña política, no un certamen de encantos.

Así, de ese tamaño es su lógica. Lamentable y desconcertante observar cómo se mantiene el interés perverso en enrarecer un clima político de por sí ya complicado. Insistimos, nada justifica el artero crimen cometido en perjuicio del empresario, pero el solo deslizar la posibilidad de que este hecho podría ser argumento de campaña, es más criminal que el mismo crimen cometido.

En lo personal, a mí no me sorprendería que esto pudiera presentarse en una contienda electoral. Claro que una campaña político-electoral no es un tour ni una visita al templo para darse golpes de pecho, pero, – siendo claros y honestos, – en verdad, ¡cuánta miseria humana y cuanta pobreza intelectual revelan algunas apreciaciones que únicamente contribuyen a la polarización de una sociedad que está hasta la madre de la manipulación mediática!

Con todas sus palabras y lo que en ellas encierra, el Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, ya precisó que el homicidio no tiene nada que ver con la condición de líder empresarial que ostentaba Julio Cesar Galindo, sino que la principal línea de investigación se inclina por “una cuestión personal”. Si esto no nos queda claro, pues entonces que jodidos estamos todos ustedes.

Se debe recordar, que, en el caso de Aurelio Gancedo, que igual causo indignación social, no faltaron quienes desearon tuviera tintes políticos, sin embargo, la investigación que en su momento hizo la Fiscalía, arrojó que el crimen del ex presidente del CDE del PRI, habría obedecido a cuestiones estrictamente de su vida privada; claro que no faltaron los de siempre que señalaron que la causa del homicidio habría sido un asunto pasional, en fin.

Este día, – por lo pronto, se juntaron los empresarios, líderes de las cámaras y hasta representantes clericales para reclamar justicia y el rápido esclarecimiento del artero crimen del dirigente del sindicato patronal. Qué bueno que fueron claros en sus planteamientos y demandas, y que bueno y aplaudible fue el colocar en contexto un escenario de violencia generalizada en el país del que nadie se escapa, – ante todo, que sano que no se hayan incrustado vivales y oportunistas que de todo buscan obtener raja política.

La principal línea de investigación avanza y solo esperemos que esto se resuelva pronto y por el bien de todos. Ya, – si algún candidato, de cualquier partido o coalición; de esos que no andan buscando simpatías sino votos, “porque así es la lucha electoral” desde su miserable óptica, decide abanderar y politizar este tema, pues deberá entender que encontrará el rechazo y el repudio de toda esa sociedad que ya no se la traga tan fácilmente.

ENTRE PARENTESIS

Entre morenistas te veas

Dice el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, que expertos en mediciones realizan ejercicios que demuestran la existencia de un “índice de “sentimientos que se inclina por Moni para ser gobernadora. Este cuate de plano se la ganó a AMLO cuando intento medir la felicidad de los mexicanos. ¿Deveras este político, ajeno a SLP pensará que los potosinos somos pendejos? Sería interesante conocer el punto de vista de Leonel Serrato sobre este muy particular hallazgo que reveló el suplente de Ricardo Monreal.

Debates en puerta

Los debates entre los candidatos a gobernador se pondrán de pelos. ¿Se imaginan a Octavio y al Pollo frente a la doctora? Claro que estará mejor la polémica entre los aspirantes a la presidencia municipal. No imagino a Xavier Nava frente a Leonel y a Tere Carrizalez, bueno, sí. La madriza será soberana.

Hasta pronto

