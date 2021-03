¡Nada más por traición la Patria!

Las denuncias presentadas en contra del ex presidente de la República, el panista Felipe Calderón Hinojosa, por el presunto delito de “traición a la patria”, sienta un precedente histórico en medio de unas turbulentas elecciones federales. De aquí en adelante, – lo que suceda, será un auténtico torbellino, precedido, – sin duda alguna, por la confrontación entre el Poder Ejecutivo Federal con un bien focalizado y reducido grupo de magistrados conservadores sin identidad o afinidad alguna con la Cuarta Transformación.

No es la primera vez que un Juez Federal concede suspensión a los actos del gobierno de la República. Desde que Andrés Manuel López Obrador, asumió su mandato, se ha topado con un hueso difícil de roer, el Poder Judicial de la Federación. En su mayoría, juzgados y tribunales están infestados de magistrados reaccionarios al servicio de intereses ultraconservadores existentes en este país; lo han dicho magistrados con rostro y nombre que reconocen el trabajo del presidente sin pretextar la división de poderes.

Elemento adicional a esta guerra político-jurídica, destaca por su importancia el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de ser acusado por la Fiscalía General de la República, por supuestos nexos y delitos vinculados con el crimen organizado. Con los señalamientos que pesan en su contra, este mandatario sería en las últimas décadas el cuarto gobernador sujeto a un proceso penal del vecino estado tamaulipeco.

Ahora bien, quien crea o esté pensando que la pugna entre el gobierno federal con un segmento de jueces o magistrados identificados con la derecha es un problema que se circunscribe al ámbito de dos poderes, podría estar equivocado si no se observa en su justa dimensión. Hace tiempo, en este mismo espacio, anticipamos que la estrategia de AMLO para enterrar las aspiraciones del PAN y el PRI, estaría soportada en el cobro de viejas facturas.

“AMLO no tendrá misericordia alguna y hará perros del mal al PAN y al PRI justo en la víspera de las elecciones del 2021”, se dijo en su oportunidad. Si organismos empresariales como la COPARMEX y otros, se han aventurado ya a pedir a los mexicanos “razonar el voto”, suponemos que no lo están pidiendo para MORENA, sino para favorecer a los candidatos del PRI o del PAN, de tal suerte que también esos grupos empresariales podrían entrar en la polla de los señalamientos, salvo que fuera en contrario, o tal vez como dice López Doriga, “lo que pasa es que no se atreven a decirlo.”

Excedido o no en su estrategia y pretensiones, el presidente de la República tiene perfectamente claro que la vía más accesible y fácil es la presión mediático-legal. Acusar a un ex presidente por “actos de traición a la patria”, no es asunto menor y, – cualquiera que haya ocupado ese cargo, deberá seguramente sentir escalofríos. Traicionar a la patria no solo se paga con cárcel, en otros tiempos, a los traidores los tuvieron que pasar por las armas.

Si a esto se suma el escándalo de la estafa maestra, el caso Genaro García Luna y el tema de PEMEX con Emilio Lozoya, nadie imagina las condiciones de desgaste y desprestigio con el que llegará al 6 de junio la alianza “Va por México” conformada por los partidos PAN-PRI-PRD. El pueblo de a pie no se conforma con ver en prisión a Rosario Robles, a García Luna o a Emilio Lozoya; el mexicano común exige, sueña y le apuesta a ver tras las rejas a un expresidente de la República, y si es del PAN mejor; el desafío hacia AMLO ha sido demasiado y lo menos que se puede esperar es la embestida.

Desafortunadamente en todo este embrollo pagarán justos por pecadores, porque el impacto que tendrá lo que por definición deberá ser, permeará y se reflejará en las entidades del país, donde a los candidatos del PRI o del PAN, incluyendo a algunos de MORENA, por muy ajenos o alejados que estén a esa circunstancia, inevitablemente los alcanzará el escándalo y el desprestigio de esos gobiernos sujetos hoy al escrutinio público y a procesos penales.

ENTRE PARENTESIS

En tan solo 8 días, a los potosinos nos han mostrado al menos 5 encuestas que revelan tendencias y preferencias para elegir gobernador. Todos bien saben, que la única medición que contará es la X que llevará la boleta.

