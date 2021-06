MORENA pide el voto útil para El Pollo Gallardo

Contra lo que se pensaba, fue en San Luis Potosí donde MORENA inició su campaña político-electoral en tercer lugar con respecto a otros partidos o coaliciones y terminó igual. La apuesta desde palacio de gobierno fue que en 15 días su candidata Mónica Liliana Rangel Martínez, despuntaría para colocarse, – en el primer mes en segundo lugar y en dos semanas más situarse en el primer lugar de las preferencias o en intención del voto, no fue así.

Mónica nunca se movió de sitio y permaneció en el tercer sitio. Todas las encuestas serias que la estuvieron midiendo no le concedieron mayores posibilidades en los tres meses de campaña. La candidata que fue duramente cuestionada por la militancia misma de MORENA por su inocultable priismo y compromiso con el gobernador JM Carreras, fue además señalada por actos de corrupción y mal desempeño cuando estuvo al frente de la Secretaría de Salud. Esto, – entre otras cosas impidieron que su campaña se consolidara.

Desde México, a Mónica Rangel, le hicieron vació, la dejaron prácticamente sola, la abandonaron a su suerte y la dejaron morir. En su inicio apareció con mucha enjundia uno que otro enviado u oficioso que tantito sacó la cabeza o abrió la boca le fue como al perro de la tía, – es decir, – a los primeros ladridos le rompieron el hocico. La campaña de la doctora fue literalmente en despoblado y anduvo a salto de mata y sin el apoyo político y financiero que su principal impulsor, el gobernador del estado le había prometido.

Si en la campaña de MORENA hubo dinero, no se notó. O se lo quedaron los principales coordinadores o los notables incluidos de siempre, o algo ocurrió, porque abajo no se sintió. Al menos las denuncias de decenas de mujeres que fueron contratadas para realizar trabajo en campo y en la oficina no se les había pagado las últimas tres semanas de mayo ni tampoco se había dado respuesta a la contratación de un grupo musical pirata contratado en Ciudad Valles que amenizaría durante el cierre de sus actividades proselitistas.

La mayor desgracia para Mónica Rangel y para Javier Nava, desde luego que fue el of the record que magistralmente se aventó el exgobernador zacatecano, el doctor Ricardo Monreal Ávila, cuando dijo que MORENA estaba en San Luis Potosí virtualmente derrotado. Luego, le siguió el líder de MORENA en la Cámara de Senadores, que vino muy probablemente con la encomienda de ´´Ya saben quién´´ a darle su respaldo a Ricardo El Pollo Gallardo y a convocar a los potosinos a votar por la coalición ´´Juntos Haremos Historia´´ conformada por el PVEM-PT.

Todavía este miércoles se dieron algunos pataleos y hubo gritos desesperados. Sin embargo, la estocada final y la puntilla mortal que recibió la doctora Rangel, la recibió nada mas y nada menos que de su dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, quien justo el día que terminan las campañas y justo el día que Mónica cierra su actividad electoral, el hombre de las confianzas de AMLO para seguir amarrando y concretando importantes reformas constitucionales, salió finalmente al ruedo para pedir el ´´Voto Útil´´ en favor de Ricardo El Pollo Gallardo para evitar que gane el PRIAN. Tan…tan, consumatum est.

Por lo pronto, este 2 de junio no fue el onomástico o el cumpleaños de El Pollo, pero como si lo fuera. Primero, porque mejor regalo no pudo recibir de su cuate Mario Delgado Carrillo, y segundo, porque un presente como el que le extendió Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en el que le confirma que está limpio y libre de pecado, a la mejor pluma le rompe y le calla el hocico.

En fin, los hechos políticos registrados este 2 de junio, confirma que la contienda para gobernador será entre dos. Tanto las alianzas conformadas por los partidos PAN-PRI-PRD-PCP y la integrada por el PVEM-PT, solo tendrán que afianzar y desplegar sus estructuras para cuidar la elección. Las autoridades electorales están emplazadas a respetar y hacer que se respete el estado de derecho. No se valen trampas ni marrullerías y, queda claro, que todas las fuerzas políticas participantes están obligadas a respetar y hacer que se respete la voluntad popular, no hay vuelta atrás en esta nueva historia.

Hasta pronto

