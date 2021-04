Miente alcalde de Villa de Guadalupe en torno a instalación de tiradero tóxico

El acta de la sesión del Cabildo de Villa de Guadalupe, número 64/2021 celebrada el pasado 8 de enero del presente año, contradice declaraciones recientes del alcalde Juan López Blanco, quien ha negado en reiteradas ocasiones que no existe autorización para la instalación de un tiradero tóxico en su demarcación.

El 16 de noviembre del 2020 el ayuntamiento de Villa de Guadalupe recibió una solicitud de cambio de uso de suelo por parte de la empresa Promoción y Desarrollos Ecológicos S.A. de C.V. (PRODECO) en la ex hacienda Santa Rosa La Cañada, esto, para el tratamiento, confinamiento de residuos definidos y clasificados como peligrosos según la NOM 052- Semarnat.

No obstante, la empresa pidió que no se hiciera público el proyecto que pretende instalar en el municipio, apegándose a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que de esta forma, la sociedad en general no tuviera conocimiento de lo que se va a construir exactamente en el lugar.

Si bien, la licencia de uso de suelo no ha sido otorgada, el alcalde ha declarado esto como algo definitivo, sin informar que, desde el 8 de enero se aceptó el trámite para la instalación del tiradero en una extensión de poco más de 10 millones de metros cuadrados.

En el acta de la sesión se determinó que para poder dictaminar la petición, deberá existir opinión técnica de la Segam, así como el dictamen y la opinión de la Seduvop, y una vez integrados esos documentos, dictaminar en una nueva sesión de cabildo si se otorga o no la licencia a la empresa solicitante.

Hace unas semanas, el ayuntamiento de Villa de Guadalupe informó a medios de comunicación que se había negado la licencia y permisos a la empresa que pretende instalar un tiradero de desechos clasificados como peligros en su municipio. Además, informó que el trámite se había hecho en la administración anterior, sin embargo el proceso comenzó en ésta y sigue vigente.

