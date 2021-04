Mejorar la movilidad es mejorar la calidad de vida de los y las potosinas

– Enrique Galindo se comprometió con los agremiados de AMOTAC a realizar acciones para mejorar la movilidad.

– Priorizar el orden más que la recaudación en tránsito municipal.

En una reunión con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. (AMOTAC), Enrique Galindo Ceballos, candidato a la presidencia municipal por la Coalición Sí por San Luis Potosí, se comprometió a realizar acciones que agilicen la movilidad en la ciudad, y a regresar a los criterios de orden más que de recaudación en el tránsito vehicular.

Les dijo a los transportistas que el problema de movilidad que aqueja al gremio, lo tiene detectado como de los más importantes para toda la ciudadanía del área metropolitana, y no es un asunto menor. “Cuando hablamos de movilidad hablamos de tiempos de traslado, calidad de vida y generación de economía, por ello nos enfocaremos en resolverlo”.

En el evento el Lic. Raúl Torres Mendoza, Consejero Nacional de AMOTAC, le externó que sus agremiados lo apoyan de manera decidida; le pidió que no les vaya a fallar, que confían plenamente en su proyecto de gobierno.

Uno de los servicios que anteriormente auxiliaban en el desahogo de los congestionamientos era la policía de tránsito, pero ya no existe y las calles están abandonadas en ese sentido, pero es una propuesta que puede ayudar mucho a mejorar la movilidad, además de que es una figura respetada. Porque el problema no afecta únicamente una zona de la ciudad, sino que se padece “cuando circulas por la 57, cuando vas de Mexquitic a la alameda y de la alameda a la zona industrial. Un traslado se hace de hasta una hora 40 minutos, que cuando no hay tráfico es de 15 minutos”.

Aseguró que conoce muy bien el tema de las infracciones, incluso, recordó que en el trienio de Octavio Pedroza Gaitán propuso modificaciones al reglamento de tránsito que se basaron en la decisión “¿quiero dinero para recaudar, o quiero orden en la ciudad? entonces tú defines la prioridad. Y en ese momento optamos por el orden. Así que, si tu infracción era por licencia vencida, el reglamento te obligaba a renovarla, y ya no pagabas nada”. Dijo que cuando la prioridad es la recaudación, es cuando le das motivos a los policías de tránsito para cometer actos de corrupción, lo mismo que al ciudadano, que a veces es quien ofrece dinero a cambio de evitar una infracción.

Sin embargo, está consciente de que otro de los temas importantes para los servicios de transporte lo constituye la seguridad. Y así lo han expresado los transportistas, porque han sufrido frecuentes robos, y hasta un muy lamentable hecho de asalto con arma de fuego, en la Av. Industrias, en el que asesinaron al chofer. Por lo que les recordó que la seguridad es uno de los problemas transversales en los que sus propuestas están más desarrolladas, dada su experiencia como servidor público en materia de seguridad.

En el evento participó el Lic. Raúl Torres Mendoza, Consejero Nacional de AMOTAC, quien dijo que en estas elecciones “el transporte llega más fuerte que nunca, por un transporte digno y justo”. También estuvo presente el Ing. Rafael Hernández Montalvo, delegado regional de AMOTAC en SLP, quien estableció la postura del gremio:”nosotros no limpiamos las botas de nadie, pero somos muy congruentes cuando exigimos algo. Todos necesitamos una vinculación directa con los servidores públicos, le deseamos éxito el 6 de junio, y esperamos vernos más adelante”.

Otros transportistas solicitaron apoyo contra la inseguridad no solo sobre mercancías o dinero, sino sobre sus unidades y contra policías de tránsito que abusan en las infracciones, “que no nos vean como enemigos ni como fuentes de ingreso”, pidieron.

También se contó con la presencia y participación de la coordinadora estatal de AMOTAC, así como representantes del Transporte colectivo de Escalerillas, de grúas industriales, y el candidato a diputado local por el distrito VIII, Luis Gerardo Aldaco Ortega.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...