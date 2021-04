“Me voy a partir la madre”

En el ejido Las Víboras en Tampamolón la temperatura era de 42 grados centígrados, el sol pegaba inclemente pero Octavio Pedroza candidato del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular a la gubernatura del estado recorrió durante casi 2 horas, afanoso, atento, receptivo, sus calles y veredas, casa por casa, todas, acabó bañado en sudor, fue extenuarte, y es que era el quinto evento del día en similares condiciones y todavía le faltaba el arranque de campaña de la candidata a Presidenta municipal de Tanquian Mary Sánchez.

Al lado de Octavio Pedroza caminó su esposa Gaby Nales, leal, atenta, y al igual que su esposo, 4 x 4, no se raja, ni se queja, sabe que lo que recoja hoy se traducirá en políticas públicas para los siguientes seis años de desarrollo para ésta y todas las comunidades indígenas, salud, medicinas y doctores, agua, pavimentación, apoyos para producir y oportunidades para los hijos, es lo que piden.

Liliana Flores candidata a diputada local por el Distrito 13 y Lupita del Ángel también caminaron Las Víboras, para ellas atender la salud de los huastecos es lo más urgente.

A Octavio Pedroza le dijeron que era el primer candidato a gobernador que llegaba a Las Víboras y le reconocieron su disposición para escuchar.

Quizás por eso Octavio sintió la necesidad de responder a la pregunta reflejada en el rostro de alguno de sus acompañantes quizás fueron las muestras de aprecio que encontró en las casas que visitó, por eso, luego de recibir el bastón de mando por parte de la comunidad, además del machete, el guaje y el morral para entrarle también al trabajo comunitario, dejó claro que no puede existir mejor momento para visitar Las Víboras, porque en época de calor sofocante o de lluvias torrenciales, la pobreza y la marginación se palpan por igual, pero lo anima el hecho que detrás del rostro amable y calidez de la gente también se percibe la esperanza por mejores tiempos, por eso hizo un pacto de honor con toda la comunidad a través de Lucas, un hombre al que antes había conocido en su casa, no fue una promesa, fue un compromiso de ganar la elección para atender las necesidades del lugar y el pacto lo sellaron con un apretón de manos y con el necesario cruce de miradas que da la certeza de la palabra empeñada.

Pero el día de campaña de Octavio Pedroza no terminaba todavía, eso ocurrió en Tanquian con Mary Sanchez, en un evento masivo en El Terraplén donde la falta de agua los aqueja desde hace tres años y para atender una emergencia tienen que pedir una ambulancia a San Vicente, municipio vecino o bucear ayuda con un médico particular, pero sólo si es de día, porque de noche, de noche, nadie se arriesga ante la inseguridad que ahí priva, mas no se atrevieron a decir porque sabían que allá en la oscuridad eran escuchados por los causantes de la zozobra en que viven.

Ahí Octavio fue contundente para que no quedara duda, “yo veo un México en peligro con Morena y por eso me voy a partir la madre por San Luis Potosí, por Tanquian y por la huasteca, aquí no van a llegar”.

