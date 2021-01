Manejo emocional impacta en cómo logramos salir adelante

En entrevista y con el tema de los estados emocionales en tiempos de confinamiento por Covid 19, la maestra Frida Gómez Navarro, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dijo que, sin lugar a dudas, las emociones tienen un impacto importante en el cuerpo, “pero eso no significa que estar tristes nos lleve a generar más Covid”.

“Pero nuestro manejo emocional sí impacta muchísimo en cómo logramos salir adelante de las situaciones, es decir, si se exacerban o no los síntomas del Covid 19”.

Y explicó: “Por ejemplo, lo que estamos viviendo en esta etapa, donde todos tenemos ansiedad y que todos estamos experimentando emociones como el miedo, pero tenemos que ser muy cuidadosos de no echarle más capas. Es normal que tengamos miedo, pero de ahí a que empecemos a futurear y que pensemos que esto va a ser para siempre, o que nos vamos a morir, eso es agregarle un extra”.

“Dentro de esos extras, tenemos a la culpa y la vergüenza, en caso de que nos hayamos enfermado de Covid o tengamos Covid, la emoción extra como lo es la vergüenza no abona en nada, solamente nos genera mayor malestar”.

Indicó que este tipo de sentimientos o emociones no sólo se dan en edad adulta, sino que se han encontrado casos de niños, “ellos se muestran ansiosos por la situación que estamos viviendo en la actualidad. Cada vez que pasamos por un evento de crisis, es decir, por algo que se sale de lo normal, es sumamente normativo que todos pasemos por un desbalance emocional”.

Señaló que sí se vale estar preocupados, pero no, “echarle más leña al fuego, de no catastrofizar de más, de no sentirnos desvalidos y no dejar que la tristeza nos ocupe, por lo que son muy importantes las prácticas de salud mental como el saber cómo hablarnos, tener actividades que nos generen bienestar, no preocuparnos por ser súper productivos, simplemente salir adelante día a día”.

Y agregó: “No podemos controlar lo exterior, en este caso, el hecho de que existe un virus como es el Covid 19, pero sí podemos controlar lo que está en nuestra zona próxima; nuestras conductas cotidianas, nuestras prácticas de autocuidado y voltear nuestra mirada a nuestro presente y no hacia el futuro, probablemente eso nos mantenga a nuestra salud mental en un buen nivel”.

Expresó además la importancia de mantenerse informado, “pero sin llegar a la sobresaturación de información, no hay porqué ver las noticias todo el día, hay que hacer cosas que nos guste hacer como es el ejercicio, leer un libro, hacer cosas diferentes, todo ello nos puede proporcionar un mayor alivio”.

Finalmente, la maestra Frida Gómez Navarro manifestó: “Recordemos que la mente es poderosa y sí puede dominar al cuerpo, por lo tanto, lo que sí está bajo nuestro control es la mente, de ahí la importancia de mantenerla ocupada, en el presente y en lo que sí podemos hacer, para evitar irnos hacia al futuro y pensar de manera catastrófica”.

