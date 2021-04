Lozano crispará los ánimos

La presencia en tierras potosinas del panista Javier Lozano Alarcón, no presagia nada bueno. El ex secretario del Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón, y luego en su posterior trayectoria, el panista se caracterizó más por ser un provocador compulsivo lo mismo que un golpeador consumado. El perfil de Vocero de la campaña de la coalición ´´Sí por San Luis Potosí´, lejos de contribuir a un proceso electoral sin sobresaltos, crispará los ánimos, encenderá las pasiones y avivará la confrontación, – ya lo verán, al tiempo.

Hace algunos meses, el mismo empresariado nacional que lo había designado como su Vocero para actuar como interlocutor de sus demandas, berrinches y propuestas ante el gobierno federal, decidió sensatamente pintar su raya con este personaje, justamente por su perfil belicoso que en poco o en nada contribuiría en atemperar las tensas relaciones políticas entre los organismos empresariales con el presidente de la República.

Evidentemente que su designación y presencia en esta tierra no es causal ni fortuita, recordemos que el primero en descolgarse a San Luis Potosí, fue el expresidente Felipe Calderón, que vino a brindarle su apoyo al candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Octavio Pedroza Gaitán.

Desde luego que FECAL, a quien trae cruzado o entre ceja y ceja el presidente López Obrador, aprovecho el viaje para saludar a su amigo de bancada y excolaborador en su gabinete, a Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado. Si ambos consensaron, la inclusión de Javier Lozano en la vocería de la campaña PAN-PRI-PRD, eso no sería nada extraño.

Javier Lozano y Juan Manuel Carreras fueron compañeros de gabinete. El primero como Secretario del Trabajo y Previsión Social y, el segundo como director nacional de la CORETT y luego como director del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica FIDE. De ese antecedente, el priismo real que conserva intacta su memoria tiene recuerdos no muy gratos al evidenciarse la afiliación del Güero Carreras de que si era priista o panista.

Pero bueno, esa es otra historia. Aquí lo más trascendente es que Javier Lozano, más que un comunicador con equilibrios es un agitador profesional y un chivo en cristalería. Su nombramiento como Vocero de la campaña de la coalición ´´Sí por San Luis Potosí´´, se da en un contexto donde la guerra sucia está arreciando entre las dos principales fuerzas políticas que en realidad se disputan la gubernatura del estado, – es decir, entre el PAN-PRI-PRD y el PVEM-PT.

En el terreno de la formalidad, Javier Lozano, viene con la consigna de posicionar mejor a Octavio Pedroza, sin embargo, la encomienda es otra. En el PAN en el PRI y en el PRD, finalmente les cayó el veinte y, – aunque demasiado tarde, terminaron por enterarse que el puntero de las encuestas es el candidato de la alianza PVEM-PT al que, – obvio, tratarán de pegarle con todo para desplazarlo del primer sitio en las preferencias. Así es la guerra sucia y así son las campañas negras de mentira y denostación.

En contra parte, a la coalición ´´Juntos Hagamos Historia´´, puntera en las encuestas serias, llega como refuerzo Arturo Escobar Vega, de quien dicen cuenta con vasta experiencia en su relación con los medios de comunicación. Su paso por la cámara de diputados y por el senado de la República lo ha convertido en colmillo retorcido. El hombre tiene tablas y para panistas y priistas no será un hueso fácil de roer, tampoco para algunos medios.

ENTRE PARENTESIS

Otra lección más.

La resolución del Tribunal Estatal Electoral de cancelar la candidatura de Xavier Nava, para reelegirse como presidente municipal, sin duda le significa una dura lección más en su accidentada carrera política. Este muchacho debe entender que en la vida no se puede ir caminando impunemente, disparando en redondo y actuar por encima del imperio de la ley. Ahora corresponderá al TRIFE-Sala Monterrey, confirmar u ordenar la revisión de la resolución local. Mientras tanto, Xavier Nava, deberá permanecer quieto, retirar su propaganda y no hacer movimientos hasta en tanto exista un veredicto.

El amago de convocar a una resistencia civil porque la autoridad encargada de la justicia electoral hizo su trabajo en apego a la legalidad, es absurdo. Decenas

de miles de potosinos no estarán dispuestos a que este usurpador del auténtico movimiento navista que sobrevivió a la década de los 90s intente nuevamente confrontar y dividir al pueblo en ciudadanos dignos e indignos.

Xavier Nava y Mónica Rangel no deben olvidar que, no es lo mismo ser ´´Toro´´ que ser ´´El Buey´´. El escenario y condiciones del estado de Guerrero y de San Luis Potosí, y por lo tanto la lucha que el gobierno federal libra ante el INE son dos cosas totalmente distintas. Pretender insertarse en el esquema central de descalificar a los órganos y autoridades electorales no les funcionará.

Hasta pronto

