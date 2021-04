Los políticos de siempre construyeron mansiones en lugar de hospitales y escuelas

El candidato de “Juntos Haremos Historia” al gobierno potosino, Ricardo Gallardo Cardona, consideró que los potosinos no perdonarán este 6 de junio, las bajezas que el gobierno efectuó al arrebatarles a sus padres, hermanos y amigos en “hospitales Covid” vacíos y sin personal.

Explicó que cada 6 años, las y los potosinos somos defraudados por políticos que hunden a San Luis en el subdesarrollo, en la violencia, en obra pública corrupta que ni siquiera terminan, pero, la gota que derramó el vaso ha sido la corrupción en el sector salud, que nos ha arrebatado a más de 5 mil familiares en esta pandemia de Covid-19.

“Por la corrupción descarada en 90 años, miles de ladrillos que fueron puestos en mansiones de políticos deberían estar puestos en hospitales y escuelas de medicina”.

Gallardo Cardona dijo que los potosinos no olvidan la desgarradora forma en que sus padres, hermanos, hijos y amigos perdieron la vida no por el Covid-19, sino porque los hospitales no tenían equipo, ni insumos y médicos, “y el poco personal de salud era contratado por outsourcing, sin prestaciones de ley. Este 6 de junio, familiares de los más de 5 mil fallecidos en San Luis Potosí harán notar su descontento y su impotencia”.

