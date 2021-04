Legislar para garantizar salud y educación gratuita es mi objetivo: Gilberto Hernández Villafuerte

• El candidato del Partido Verde a diputado federal por el VI Distrito llevará a la Cámara de Diputados la exigencia ciudadana de una mejor atención en salud y abasto de medicinas.

Seremos la voz de quienes menos tienen en el Congreso de la Unión, presentaremos iniciativas y apoyaremos aquellas que garanticen una mejor calidad de vida de miles de mexicanos que ansían un país más justo, afirmó Gilberto Hernández Villafuerte, candidato del Partido Verde Ecologista de México a diputado federal por el VI Distrito electoral.



Dijo que en su recorrido por los distintos municipios que conforman este Distrito ha acumulado las exigencias de familias que ansían salir de pobrezas más con dádivas, con oportunidades, por lo que su agenda legislativa está basada en defender el derecho al agua, mejorar las condiciones laborales de las y los y trabajadores, ser vigilantes del presupuesto en salud y garantizar la educación laica y gratuita en todos los rincones del país.

Hernández Villafuerte asumió el compromiso de gestionar recursos desde el Congreso de la Unión para que sean aplicados en infraestructura urbana y básica que eleven la calidad de vida de las familias y recalcó que forma parte de un proyecto que se distingue por su mística de servicio, de responsabilidad social que trabaja por las causas del pueblo.

“La cercanía con la gente me permite construir una agenda legislativa basada en sus inquietudes; tengo un trabajo que me respalda, por los resultados palpables, la gente no se equivoca y me honró en brindarme su apoyo en una segunda gestión por el avance significativo en el municipio de Soledad”, expresó.

Así mismo, el candidato a diputado federal se comprometió a luchar firmemente por las causas ciudadanas, “somos gestores incansables y tenemos que trabajar muy de la mano con los distintos órdenes de gobierno, especialmente con nuestro próximo gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona, quien será un respaldo importante para establecer acciones que dejen huella en la ciudadanía”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...