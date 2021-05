La coalición “SÍ por San Luis Potosí” y ciudadanos advierten del peligro de Ricardo Gallardo

*Dirigentes de los partidos políticos y ciudadanos hacen un llamado a razonar el voto el próximo 6 de junio.

*SLP no debe ser gobernado por la delincuencia.

Dirigentes de los partidos políticos del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular que integran la coalición “Sí por San Luis Potosí” y ciudadanos que se han sumado a este proyecto, advierten del peligro que representa el candidato a la gubernatura del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo Cardona.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández fue el encargado de dar a conocer el pronunciamiento, en el que en un acuerdo conjunto, se unieron para hacer un llamado y advertir a todos las y los potosinos, el inminente peligro que representa Gallardo Cardona.

“Con un largo historial de corrupción, en el cual destacan acusaciones por parte de autoridades federales como la Unidad de Inteligencia Financiera y la extinta Procuraduría General de la República, por su participación en diversos delitos como enriquecimiento ilícito y nexos con la delincuencia organizada”, sentenció.

Existe una fortuna desmedida e inexplicable que generó a su paso por la administración pública, el frecuente acoso y hostigamiento a periodistas, activistas, empresarios, y por supuesto el marcado abuso de poder con el cual, el candidato se ha conducido y aprovechado para despojar a familias potosinas de su patrimonio.

Representa un enorme peligro para San Luis Potosí y México.

Sin duda alguna en esta campaña, Ricardo Gallardo ha intentado limpiar su imagen repartiendo dádivas y dinero a cambio del voto, como clara muestra de su nula capacidad para generar una propuesta de gobierno congruente. Pero los potosinos no podemos seguir tolerando ese engaño, en donde el candidato hace promesas irreales que no podrían ser financiadas con recursos lícitos.

El miedo a las represalias que Ricardo Gallardo pueda cometer en contra de quienes se atrevan sí quiera a revelar sus atropellos, ha provocado que siga impune y que nadie se atreva a decirle de frente que es un mal político, que abusa del poder y de la confianza ciudadana, con el objetivo de enriquecerse él y toda su familia. Es una persona sin moral que pretende utilizar a San Luis Potosí como su chequera y moneda de cambio para obtener jugosos beneficios.

Se instó a la ciudadanía a dejar de tener miedo, a enfrentarlo y a que en conjunto evitemos que un hombre voraz y sin escrúpulos llegue a gobernar.

La seguridad en el Estado ha ido en aumento y está en una situación complicada y provocará un guerra sin fin, como secuestros, asaltos, nula libertad de expresión, que abusa del poder y sin moral.

“Quienes aquí estamos no queremos que nuestras familias tengan que preocuparse por vivir en un lugar donde el crimen organizado actúe con total impunidad. Yo no quiero que las familias potosinas paguen las consecuencias de cambiar el voto por una despensa, por un mínimo recurso, por una tarjeta o por una mochila que no transforma la vida de nadie”.

Ricardo Gallardo Cardona representa un peligro para San Luis Potosí.

“Nuestro estado no puede quedar en manos de una persona que contrata como operadores políticos a personas como Roberto “Bobby” Hernández, ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Tamaulipas, acusado de transportar armas de grueso calibre en ambulancias de la institución o con operadores relacionados con el ex gobernador Tomás Yarrington, actualmente preso en el extranjero acusado de tener vínculos con el crimen organizado”, enfatizó.

No debe permitirse que llegue al poder quién convirtió a uno de los municipios de San Luis Potosí, en el lugar con más homicidios dolosos, en donde la policía se transformó en operadora y aliada del narcotráfico, un lugar en el cual a cambio de tortillas y garrafones se permite el desvío descarado de recursos públicos.

Y concluyó “evitemos que la riqueza de San Luis Potosí y de su gente, termine en manos de la delincuencia, impídanos que la inseguridad se apodere de nuestro estado y no dejemos que los imprensentables como del PVEM y Morena gobierne y nos hunda en un hoyo sin salida. Por tu familia, por mi familia y por todos los potosinos digamos no a un narco gobierno”.

Estuvieron presentes los dirigentes de los partidos del PRI, Elias Pesina Rodríguez; del PRD, Cristina Gaytán Hernández y de Conciencia Popular, Óscar Vera Fabregat, así como el abogado José Mario de la Garza Marroquín, así como Guadalupe Almaguer Pardo, Verónica Rodríguez Hernández, Josefina Salazar Báez, Xavier Azuara Zúñiga, Gerardo Serrano Gaviño, Martín Juarez y Marco Gama Basarte.

