La CNA debe ser justa y no suspender los riegos de tierras solo en algunas cuencas

Ante la temporada de estiaje que se está viviendo en los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí, la Comisión Nacional del Agua (CNA) debe actuar de manera justa y no suspender los riegos solamente en algunas cuencas mientras que “hay otros que de manera impune se están terminando la poca agua que todavía queda”.

Así lo señaló el presidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, diputado Mario Lárraga Delgado al hacer un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas de solución al problema que se genera por la falta de lluvias, lo que ocasionó que los ríos en la huasteca se encuentren a su nivel más bajo.

“Los ayuntamientos no pueden destinar muchos recursos para atender las consecuencias de los desastres naturales por el simple hecho de que no tienen dinero y, el poco que hay lo destinan a otros temas, se dice que tienen el 30 por ciento del presupuesto para casos de emergencia pero en realidad no es así”.

El diputado Lárraga Delgado, señaló que el Gobierno del Estado también destina un porcentaje pequeño de prerrogativas a los ayuntamientos que es lo que a su vez le manda la Federación, es decir, “ante una situación como la que estamos viviendo en todo el estado, el panorama en cuestión de recursos es muy complicado.

“Se pueden canalizar dinero de manera extraordinaria, sin embargo, en el nivel federal se hacen de la vista gorda y nunca se enviaron los recursos a tiempo para paliar los efectos de la sequía. El asunto es tomar medidas inmediatas para ayudar a toda esa gente que no solamente perderá sus cosechas sino que ahorita no tiene agua ni para tomar”, dijo.

El diputado Mario Lárraga expuso que el problema de la sequía no solamente se registra en los municipios en donde hay ríos, sino en las zonas urbanas como San Luis y Soledad donde todos los días hay denuncias porque en las casas no hay agua, lo que está generando un problema de magnitud grande que debe ser atendido con urgencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...