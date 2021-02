JM Carreras llama a un proceso de vacunación ordenado conforme a la estrategia del Gobierno Federal

· Una buena recuperación económica se dará en la medida en la que se resuelva el tema de la pandemia, expresó el Gobernador del Estado.

“Hemos observado un gran deseo de participación de la población para aplicarse la vacuna, por lo que hacemos un llamado a que este proceso se lleve a cabo conforme a lo que establezca el gobierno federal, a través de la delegación del IMSS”, dijo el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, tras señalar que es muy importante la participación ordenada de la población, atendiendo en todo momento los protocolos sanitarios para que se realice de una forma segura para todas y todos los asistentes.

El jefe del Ejecutivo estatal añadió que avanzar en el proceso de vacunación y que se puedan generar las condiciones en el estado, en México y el mundo para una buena recuperación económica es fundamental, por lo que el anuncio de inversión de 5 mil millones de pesos que realizó el pasado miércoles el Grupo Constructor CCIMA, es muy satisfactorio porque es un reflejo de que San Luis Potosí se ha mantenido en el foco para importantes proyectos.

En el tema electoral, Carreras López reiteró que su postura ha sido clara y que el compromiso del gobierno es ofrecer neutralidad, además de sumarse al llamado que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para generar las condiciones para una contienda transparente y libre, “por lo que no haré ningún pronunciamiento, no lo he hecho, no lo haré ahorita y no lo haré durante todo el proceso electoral”, subrayó.

Reiteró que el llamado es a todas las fuerzas políticas y a todos los candidatos a cualquier cargo de elección popular para que se concentren en establecer sus propuestas para la ciudadanía, que es lo más importante.

Tener un escenario de paz es una tarea que debemos construir todos, medios de comunicación, partidos políticos, participantes en el proceso, y por supuesto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, “todos tenemos que contribuir y hacer la parte que nos corresponda, no olvidemos que lo más importante es la ciudadanía y que a San Luis le vaya bien”, finalizó.

