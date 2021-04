IMSS SLP invita al programa de vasectomía sin bisturí en unidad de medicina familiar No. 47

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de San Luis Potosí impulsa la participación activa del hombre en el tema de planificación familiar y anticoncepción, por lo que invita a la población en general y aquellos hombres interesados en un método efectivo de planificación familiar, que no desean tener hijos (as) o que planean no tener más y que ha decidido culminar su etapa reproductiva, a considerar dentro de su elección la vasectomía sin bisturí.

Se cuenta con médicos certificados, además, participa personal de enfermería y trabajo social en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 47, ubicada en la capital Potosina.

La Dirección de la UMF informó que el procedimiento no requiere hospitalización y se efectúa mediante técnicas no invasivas, con una duración de aproximadamente 20 minutos, no interfiere en la vida sexual de las parejas y no altera el funcionamiento hormonal del hombre; .se realiza con estrictas medidas sanitarias de control y prevención, para evitar el contagio por el virus SARS-CoV-2.

Las personas que deseen obtener este beneficio deben acudir a la unidad médica en la que se encuentren adscritos o al área de Planificación Familiar, y el médico le otorgará información detallada sobre consejería e instrucciones previas para presentarse al evento.

Se trata de un método anticonceptivo definitivo con una efectividad del 99 por ciento es un procedimiento ambulatorio; se recomienda a los varones ir acompañados, aseados, portar ropa cómoda con calzoncillo ajustado y tener reposo 48 horas posteriores a la vasectomía, la persona requiere cuidados mínimos y su recuperación es pronta.

Para mayor información, visita el área de Trabajo Social de la UMF atiende a las personas interesadas, para aclarar dudas y brindar la consejería que requiera.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...