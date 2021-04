Hombre que presuntamente golpeó a su hija en Tamazunchale fue vinculado a proceso

Se le imputaron los delitos de violencia familiar y lesiones

TAMAZUNCHALE. – Un hombre al que se le formuló imputación por los delitos de violencia familiar y lesiones en contra de su hija fue vinculado a proceso en Tamazunchale, tras los argumentos y datos de prueba aportados por parte de abogados procuradores de justicia.

La autoridad judicial le señaló al imputado que no podrá acercarse o comunicarse con la víctima durante todo el proceso, esto como medida cautelar. La investigación complementaria de este asunto se efectuará en un lapso de dos meses.

Los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2019, cuando la víctima se encontraba en un domicilio de la calle Morales del barrio del Carmen en el municipio mencionado. Ahí llegó su padre y presuntamente la tomó del brazo de manera violenta y la subió a un automóvil tipo Jetta de la marca Volkswagen.

Mientras viajaban en el vehículo, dicho sujeto supuestamente iba insultando a la menor y jalándole el cabello; después la llevó a una vivienda de la colonia Zoyotla del barrio San Juan y presumiblemente continuaron las agresiones físicas.

También el sujeto le dijo a la afectada que se llevara todas sus cosas si no las iba a quemar y que no pusiera ninguna demanda de pensión o de lo contrario no iba a descansar hasta hacerle daño.

Todos estos actos fueron de conocimiento de un agente del Ministerio Público, mismo que desarrolló una investigación por medio de sus elementos y al judicializar el caso, la autoridad judicial libró un oficio de citación en contra del señalado de nombre Juan Alfredo “N”.

Al acudir a la fecha marcada por el Juez de Control, el imputado inició con el procedimiento jurídico en donde litigadores de procuración de justicia presentaron indicios suficientes para se decretara el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar mencionada por los delitos de violencia familiar y lesiones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...