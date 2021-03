Gubernatura no está en el ánimo de AMLO

Conforme transcurren los días, y por más pasión y esfuerzo que le pongan los operadores de Mónica Liliana Rangel Martínez, su campaña, junto a la de otros candidatos de MORENA nomás no prende, no atrae ni convence. Y es que es lógico, a la doctora la impusieron con calzador y obvio que no está en el ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si así fuera otro gallo cantaría.

Esa advertencia del socio de curul de Ricardo Monreal Ávila, que vino y dijo que, “oponerse a la candidatura de Mónica sería tanto como estar en contra de la Cuarta Transformación” (Léase AMLO), ningún morenista bien nacido se tragó la amenaza del senador Alejandro Rojas Díaz Durán, – el cual, por cierto, se ha convertido en “ave de tempestades” en cada uno de los estados que visita. No hay entidad en la que este hombre arme algún desmadre.

Si la doctora Rangel se encontrara entre los afectos cercanos al presidente de la República, su futuro político pintaría diferente, pero no es así. Distinto ha sido, – por ejemplo, el respaldo del líder natural de MORENA cuando explícita y públicamente apoyó las candidaturas de Alfonso Durazo para el estado de Sonora o la de Félix Salgado Macedonio para Guerrero, entre otros, a los que el presidente les ha corrido cortesías en televisión nacional.

Mónica Rangel, debe reconocer, arranco mal y de malas. “Ella a nadie le debe el favor de lo que ha logrado a lo largo de su vida, sino solo a sus padres”. En una entrevista concedida a un medio local lo dijo puntualmente y a lo mejor la doctora estaba pensando que se encontraba inmersa en un certamen de belleza o para conquistar la sociedad de alumnos de la Facultad de Medicina”.

Si lo dijo por el Güero Carreras, a quien le han endilgado esa candidatura, pues simplemente no es desmarque, y, si lo dijo por su condición de candidata del partido que gobierna este país, pues entonces que malagradecida es. Lástima que la grabación que se filtró públicamente fue censurada quien sabe por quién, porque lo más probable es que hubiesen surgido infinidad de linduras y corazonadas y lo más seguro es que nunca lo sepamos.

En fin, lo cierto es que la campaña de Mónica Liliana Rangel es hora que no prende, no jala reflectores ni conmueve. No tiene carisma y pareciera que en cada una de sus incursiones estuviera anclada o ausente. De continuar así, la hipótesis del voto útil o el trasvase de simpatías de MORENA al PVEM o incluso a la propia coalición “Sí por San Luis Potosí”, cobraría fuerza. La contienda político electoral es de tres meses y la doctora ya se chuto literalmente medio mes sin avanzar un centímetro en las preferencias ciudadanas.

Si para enderezar la nave, la doctora le apuesta o está esperando a que arranque la campaña de Xavier Nava, el cual busca la reelección por MORENA en el Ayuntamiento de la capital; doblemente Mónica estará quebrada y en la lona ya que, si ella es altamente vulnerable por su cuestionado paso por la Secretaría de Salud, al presidente municipal con licencia y a su equipo de rufianes de los que se rodeó, es evidente que los vomitarán todos esos miles de potosinos que muy pronto se dieron cuenta de su mediocridad como alcalde, como funcionarios y como políticos.

Tanto para Mónica, como para Xavier, el único escenario poco probable, sería que el presidente AMLO se refiriera a ellos en alguna de sus mañaneras o que les levantara la mano en una de sus visitas; cosa que a estas alturas está bien cañón. El hombre se cuida, es exageradamente prudente y no meterá las manos al fuego por aquellos que los morenistas de a de veras han dado muestras de repudio por las imposiciones.

Por otro lado, si la doctora llegase a consolidar su candidatura, entonces la posibilidad de jugar a tercios será inevitable, aunque sin ninguna posibilidad de lograr algo más allá que no sea otra cosa que su incursión testimonial, y nada más. Así la jugó y con ella Xavier Nava; a eso los metieron y no tendrán más opción que apechugar, la política así es; en nada se parece a una misa dominical o a un paseo por las mejores zonas turísticas de entidad.

ENTRE PARENTESIS

La última encuesta que circuló este lunes, le concede una ventaja a Octavio Pedroza del 29.9 % de probabilidades; a José Ricardo Gallardo Cardona, un 23.1 %; a Mónica Rangel, el 17. 6 % y a Adriana Marvely un 2.3 %. El resto ni en cuenta.

Hasta pronto

Me gusta esto: Me gusta Cargando...