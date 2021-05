Fundaremos un nuevo SLP a partir del 6 de junio: Octavio Pedroza en su cierre de campaña

*En un masivo evento en El Domo, el candidato de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” afirmó que empieza a escribirse una nueva página en la historia de México.

*Hizo un llamado enérgico a no permitir la tragedia social que implica abrir la puerta del gobierno a los bandidos

*Marko Cortés, presidente nacional del PAN, llamó a ciudadanos y fuerzas políticas a ejercer un voto útil que impida que llegue a San Luis la delincuencia y la inseguridad

El candidato a la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” (PAN-PRI-PRD-PCP), Octavio Pedroza Gaitán, realizó este sábado su cierre de campaña en un evento masivo, en donde afirmó que tras la jornada electoral del 6 de junio, de la mano de las y los potosinos, se dedicará a fundar un nuevo San Luis Potosí.

“El 6 de junio ejerceremos mucho más que un voto, esta no es una elección más, no se trata de qué partido gane o pierda, se trata de la elección fundacional del nuevo San Luis Potosí. Ejerceremos nuestro derecho a vivir en paz, dentro de la ley, con orden y decencia”, afirmó el candidato del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular.

Explicó que los potosinos le vamos a cumplir al país el próximo 6 de junio, porque las cosas no van bien y desde San Luis se va a empezar a escribir una nueva página en la historia de México.

“En San Luis no van a pasar los bandidos, no van a pasar los de mala fe, los que quieren destruir el entramado social. Vamos a defender nuestra tierra con un cuchillo en la boca si es necesario, porque en San Luis somos más buenos que malos”, enfatizó.

A los jóvenes presentes en el evento les dijo que no los va defraudar, sino que les va entregar un México sólido y consolidado como ellos se merecen.

Pedroza Gaitán hizo un llamado a las y los potosinos a dejar de lado sus diferencias y preferencias partidistas para ejercer un voto de conciencia, ya que advirtió que en esta elección existe el riesgo de que San Luis Potosí le abra la puerta al crimen, como ya ha ocurrido en otros países y municipios de México, con fatales consecuencias.

Y selló un pacto con los asistentes, que se pusieron de pie en señal de compromiso, para no bajar la guardia en la última semana y enviar un WhatsApp a 10 personas como mínimo para que voten a favor del cambio a la segura.

“Si triunfan los valores potosinos, el estado volverá a recobrar su esplendor; si somos derrotados, lo habremos perdido para siempre. La decisión que tomarán las y los potosinos con su voto será abrir una nueva era de paz, prosperidad y un porvenir brillante para las familias o, bien, cerrar el futuro y enviarnos a una era de oscuridad, violencia e inseguridad”, afirmó.

Acompañado del candidato a la alcaldía de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos; del candidato a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Carlos Velázquez Pérez y de todos los candidatos y candidatas a diputaciones locales y federales, Octavio Pedroza afirmó que encabezará un gobierno de y para todos y dijo estar seguro de que la violencia y la compra del voto “no decidirán el futuro de nuestros hijos”.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, afirmó que vino al cierre de campaña de Octavio Pedroza a pedir “un voto de conciencia, un voto útil, un voto que detenga la delincuencia y la inseguridad.

Invitó a la gente buena, la que no quiere que nos gobierne el crimen, a que nos dé un voto útil. Llamó también a las demás fuerzas políticas “a que se sumen al bueno, a que se sumen al combo”.

Recordó que cuando se formaron las coaliciones “Va por México” y “Sí por San Luis Potosí “ muchos señalaron que no iban a funcionar, pero ahora, a unos días de las elecciones, “les puedo decir que hemos hecho con Octavio y Enrique la mejor campaña de San Luis Potosí”.

Precisó que rumbo al 6 de junio solo hay dos opciones: un hombre bueno que es Octavio Pedroza y otro que es impresentable y da vergüenza y que es investigado por la Fiscalía General de la República.

Luis Ángel Espinoza Cházaro, representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, coincidió con Marko Cortés que en San Luis Potosí no debe gobernar la delincuencia, porque el estado merece paz y tranquilidad, por eso el partido del sol azteca decidió sumarse a esta coalición, porque urge hacer un contrapeso político.

Finalmente, el candidato a la gubernatura recordó que en San Luis Potosí fue la cuna de la Revolución Mexicana y hoy será el estado donde empiece la renovación total del país y finalizó al decir: “hemos sido antes ejemplo de arrojo, resistencia y de valor civil; el 6 de junio lo volveremos a hacer, ¡no hay tiempo que perder!”.

Estuvieron presentes además, Gabriela Nales, esposa de Octavio Pedroza; Marko Cortés, presidente nacional del PAN; Juan Francisco Aguilar, presidente estatal del PAN; Elías Pescina, presidente estatal del PRI; Luis Ángel Espinoza Cházaro, representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD; Cristina Gaytán, delegada estatal en funciones de presidenta del PRD estatal; Óscar Vera, presidente estatal de Conciencia Popular; Lenin Campos, dirigente nacional de Antorcha Popular; Olive Meade, líder estatal de México Libre; el secretario general de la FTE-CTM, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero; el diputado Martín Juárez Córdova; el expresidente de Canaco, Alejandro Pérez Rodríguez; Manuel Medellín Millán; José Mario de la Garza Marroquín y Miguel Martínez Castro, por mencionar algunos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...