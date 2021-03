Fiscalía se muestra ignorante ante atención del caso del Cartel de la Ministerial

Es necesario que se investiguen los señalamientos en contra del denominado Cártel de la Ministerial que estaría integrado por elementos de la Policía Ministerial del Estado y de los tres niveles de seguridad, esto luego de que a nivel nacional se expusieran casos de corrupción y malos manejos.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Edgardo Hernández Contreras, criticó que el Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, quien dijo que no existe una denuncia y por ello no se ha actuado “ante un hecho notorio, además de público y las acusaciones que ha habido precisamente del ‘cártel de la ministerial’, es para que de manera oficiosa se pudiera iniciar una carpeta de investigación a través de sus órganos internos, su visitaduría o asuntos internos, no necesita la denuncia de un ciudadano, él lo puede hacer de forma oficiosa, más si son elementos de su corporación, quedó evidenciado como un pleno ignorante”.

Este caso se debería de investigar por oficio, por esa razón, solicitará que se investigue y que se informe cuántos elementos cuentan con la Clave Única Policial, CUP.

Para él, en este caso existe una fuerte complicidad de las instituciones y una permisividad de parte del Gobierno del Estado “Juan Manuel Carreras (gobernador del Estado) hasta el día de hoy ha permitido que la delincuencia organizada y no organizada, tome las calles de San Luis Potosí”.

También fue tajante al detallar que no se puede decir que todos los elementos de la Ministerial del Estado, están relacionados en esta denuncia mediática “no son todos, no creo que haya elementos en activo debidamente certificados que forman parte de este grupo, ¡ojo con eso!, hago el señalamiento a policías que no cumplen con el certificado que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que son contratados temporalmente y les otorgan un arma sin tener ese registro”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...