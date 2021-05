Encabezaré un ayuntamiento inclusivo, empático y sensible con las personas con discapacidad

– Enrique Galindo se reunió en un foro con personas con discapacidad.

– Tenemos una planilla integrada por representantes de los diversos sectores de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad.

Enrique Galindo Ceballos se comprometió a gobernar con una visión inclusiva, empática y sensible que nos permita integrar a todos y a todas las ciudadanas con discapacidad en los espacios económicos, políticos y sociales de la ciudad capital, señaló el candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, en un foro organizado donde le hablaron de sus necesidades e inquietudes.

Galindo Ceballos aseguró que este ejercicio fortuito “puede convertirse en una ruta de trabajo que se irá perfeccionando con la integración de un plan de gobierno formal, pues hay decisiones difíciles que se van a tomar, pero siempre, de la mano de los ciudadanos”, expresó.

El abanderado de los partidos PRI-PAN-PRD-PCP, dijo que además de inclusión, se requiere generar cultura en la materia, sensibilizar a la población y apostar por la empatía. Generar acciones de política pública que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, “si logramos eso, vamos a tener una ciudad no solo inclusiva, sino empática con todos ustedes “, aseveró.

En ese sentido dijo que, si no se diseñan políticas públicas con marco jurídico, estrategias, acciones, evaluación y presupuesto, lo demás no sirve, por lo que se requiere la ayuda del gobierno, pero también de la sociedad que conoce y padece el tema.

Recordó que antes de sentarse a platicar con ellos en una ocasión previa, no sabía que el lenguaje de señas no es el español, “yo no lo sabía, ustedes me lo enseñaron y a partir de ahí cambió mi visión. Yo no me imagino lo complicado que es para algunos de ustedes llegar a una ventanilla municipal y no poder comunicar sus necesidades, porque, además, es posible que detrás de esa ventanilla no haya alguien que empatice, que entienda o que realmente les quiera ayudar, por eso es que son ustedes quienes me deben ayudar a generar las condiciones adecuadas”.

El candidato de la Coalición, se comprometió a abrir un espacio para trabajar en la planeación de los temas que se integrarán en su plan de trabajo desde una política pública general, pero también una particular para personas con discapacidad motriz, para personas sordomudas, etc., pues dijo, “sus necesidades son muy diferentes entre sí, por eso vamos a invitarlos a trabajar en las mesas donde se toman las decisiones”.

A mí sí me gustaría ser recordado como un alcalde que sentó las bases para que San Luis Potosí sea reconocido como una ciudad altamente inclusiva y además, con una sociedad altamente culturizada, sensible y empática con las personas con discapacidad, hay mucho que hacer, pero el primer paso ya lo dimos, y ese fue integrar una planilla con representación de personas con discapacidad”, finalizó.

