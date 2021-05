El Sindicato de Trabajadores del ayuntamiento le expresan su confianza y apoyo a Enrique Galindo

– Más de mil trabajadores lo recibieron en la sede del sindicato.

– Acudió a invitación de su dirigente Guadalupe Valencia Contreras.

– Llamó a trabajar desde la confianza mutua, para rescatar la capital.

Personal del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Luis, le expresaron su adhesión y confianza al candidato a presidente municipal por la Coalición Sí por San Luis Potosí Enrique Galindo Ceballos, quién les manifestó que respetará de forma irrestricta sus derechos laborales, “los invitaré a sumarse al proyecto para la transformación de la ciudad, y me comprometo a impulsar su desarrollo y reconocimiento como trabajadores, porque la ciudad capital nos necesita a todos”, destacó.

En una reunión con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, candidato a la presidencia municipal por la Coalición PRI-PAN-PRD-PCP, enfatizó que no tiene acuerdos o compromiso con ningún director de área del gobierno municipal. “Tampoco tengo comprometida ninguna dirección, ni ninguna delegación. No tengo ningún orden para ocupar ninguna cartera del municipio. No se dejen engañar, falta mucho, incluso, si de ustedes hay algunas personas con capacidad para dirigir algún área, lo vamos a considerar”.

Ante unos mil trabajadores, Enrique Galindo reconoció que hay áreas de la administración que deben ser ocupadas por personas con conocimientos muy técnicos. Dijo que a veces las personas que están atendiendo a la población, en ventanillas, saben más que el director, a lo que hubo una respuesta afirmativa muy entusiasta de los asistentes, por lo que ofreció “si hay profesionalismo y hay capacidad técnica, bienvenidos, la puerta está abierta”.

Dijo que se debe generar una confianza mutua entre trabajadores y autoridad, justamente por eso él se ha pronunciado por proponer, desde la confianza y el optimismo, las alternativas para San Luis Potosí, dijo que antes de creer que los trabajadores dan un mal servicio, en cualquier área, él va a verificar y se convertirá en el defensor de los trabajadores.

“No quiero que nadie vuelva a decir que somos flojos. Si se atora algo, vamos a detectar y que quede muy clarito dónde está atorado para que vayamos y lo resolvamos. Yo me quiero sentir orgulloso de ustedes, y quiero salir a defenderlos”. Dijo que va a revisar las condiciones laborales que tienen, para que no tengan tentaciones, y que el pretexto no sea que no les alcanza. Agregó que, si los trabajadores están bien capacitados y certificados, todo va a salir bien, por eso también pretende fortalecer el sistema educativo municipal.

Sin embargo, les recordó que para poder hacer todo eso, antes tiene que ganar. Por eso solicitó que le ayuden a obtener la victoria el próximo 6 de junio, para que puedan tener un amigo en el gobierno municipal. Y, si votan por todos los candidatos de la Coalición, van a tener un amigo gobernador, y con los diputados locales y federales, van a tener garantía de recursos para todos los proyectos y programas.

