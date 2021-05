El nuestro será un gobierno de justicia y empatía: Ricardo Gallardo

• Afirmó que desde el primer día de su gobierno trabajará en obras y acciones de beneficio social

Éste es el proyecto del cambio, el de la transformación, yo no les doy la espalda ni hablo a sus espaldas como lo hace otro candidato, yo me pongo al frente de todas sus batallas para recuperar la paz y la tranquilidad, la salud y el desarrollo económico que el mal gobierno nos ha negado.

Así lo expresó Ricardo Gallardo Cardona, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno potosino en la recta final de su exitosa campaña, en la que recorrió más de 100 mil kilómetros por vía terrestre por todos los rincones de los 58 Municipios, sumando voluntades para cambiar el rumbo del Estado este 6 de junio.

“Durante 90 años, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos hemos sido pacientes a que el gobierno cumpla con su obligación de combatir la inseguridad, ayudarnos durante la crisis de Covid-19 y construir un Estado que nos permita una mejor calidad de vida, pero no lo hizo y nunca lo hará porque no tienen empatía, porque no le importamos, es tiempo de cambiar el destino de mediocridad y pobreza que desea el mal gobierno para nosotros”, expresó.

“El Pollo” Gallardo dijo que llegó el momento de hacer realidad nuestros deseos de igualdad y tranquilidad, por lo que esta elección es una de las más importantes en la historia de San Luis Potosí, ya que el pueblo decidirá si quiere seguir viviendo bajo el yugo de un gobierno que se enriquece con el dinero del pueblo o un gobierno que distribuya de manera justa el dinero de los potosinos en las cuatro regiones de San Luis.

“En el 2015 nos quisieron poner de rodillas para robarnos la oportunidad de cambiar las cosas en el gobierno, pero hoy estamos más fuertes que nunca y tenemos el respaldo ciudadano para empezar a reconstruir el corrompido sistema de salud, mejorar la educación, brindar apoyos sociales a todas y todos y darle competitividad al Estado”, propuso.

El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) anunció que el cambio ya está en marcha y que debemos asegurarnos de que suceda. “Este 6 de junio hagamos que se sienta la fuerza de todos los potosinos de buena voluntad y vayamos a las urnas con firmeza y alegría”, convocó.

