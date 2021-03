El acueducto de la presa la maroma debe terminarse en septiembre como se prometió

La vocal de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, diputada María del Consuelo Carmona Salas, aseguró que las reuniones mensuales de trabajo que se acordaron con director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Jesús Alfonso Medina Salazar, deben ser para entregar resultados positivos sobre la problemática de las presas “La Maroma” y “El Realito”.

En el caso de “El Realito” ya se expuso la estrategia que se seguirá para encontrar resultados a la constante problemática de fallas en el acueducto, mientras que en el caso de “La Maroma”, “no tenemos la certeza de que las autoridades no estén diciendo la verdad de lo que ocurre”.

Afirmó que “no me deja satisfecha la explicación que nos ha dado el titular de la CEA, porque ha pasado el tiempo y las cosas no avanzan, no se si se trate de temas políticos que impiden que avance el proyecto o sea que de plano no hay manera de sacarlo adelante”.

Señaló que, “la necesidad de agua es urgente para las comunidades de varios municipios de la zona altiplano y aunque la promesa es que, para el mes de septiembre el acueducto esté terminado, no hay la plena certeza de que así sea”.

La legisladora Carmona Salas expuso que las reuniones mensuales que se acordaron con el titular de la CEA son para que se brinde información de cómo va avanzando el proyecto, “nos dicen que hay recursos garantizados entre estatales y federales, pero lo que queremos son resultados”.

Apuntó que, “lo que requiere la gente del Altiplano son resultados y es lo que esperamos del trabajo que lleven a cabo las autoridades correspondientes”.

