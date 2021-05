Docentes denuncian amenazas de líderes sindicales para apoyar proyectos políticos

-Destacaron que les han condicionados derechos laborales por no apoyar a Morena y al PRI-PAN

Fuerza Magister, integrado por maestros y maestras del estado, denunciaron amenazas por parte de líderes sindicales de la Sección 26 y 52 para apoyar proyectos políticos de Morena y al PRI-PAN, disfrazados de Nueva Alianza.

Destacaron que han violentado los derechos constitucionales y laborales de los docentes, mediante intimidaciones, amedrentándolos psicológica y laboralmente para que apoyen a los candidatos con lo que han pactado.

“Desgraciadamente en la actualidad nuestro gremio de maestros está muy dividido, (…) queremos presentarle una demanda que ya pusimos ante la Fiscalía, (…) tenemos cerca de 50 demandas listas para llevarlas a la Fiscalía de lo Electoral, pero estamos esperando porque sabemos qué hay compañeros que están siendo usados por los líderes, y no tiene la culpa, solo tienen temor de perder su trabajo, recibir represalias”.

Agregaron que por estos atropellos y la violación a la libre elección, en realizaron las denuncias pertinentes ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales, y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“De la misma manera la queja ya esta presentada ante el Ejecutivo Nacional del S.N.T.E. y ante la Seccién 26 del S.N.T.E. pues al no haber líder sindical en esta Sección, la actitud persecutoria de algunos integrantes del seccional han sobrepasado los Iimites estatutarios”.

Los afectados señalaron que siguen siendo institucionales, pero dentro de su movimiento, tienen como misión, unir a todo el gremio del Sistema Educativo Estatal y Federal.

“Hacemos la invitación a la comunidad magisterial en especial a los representantes sindicales escolares, a denunciar intimidaciones, ya que sabemos los han usado, desviándolos de sus funciones por las cuales fueron propuestos, para condicionar el voto de los agremiados a favor de los candidatos de Morena y Nueva Alianza”.

Además, invitaron a los representantes sindicales y ex líderes sindicales a no ser “oportunistas ante la vulnerabiiidad en la que se encuentra Ias Secciones Sindicales, y que si bien les sobra algo de dignidad, luchen por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y no por los intereses personales, Ias y los maestros no somos el juguete de los corruptos, ni su colchón económico, sino agentes de cambio por la educación al servicio del pueblo”.

