Desertores del PT en Rioverde, restaban al proyecto de Ricardo Gallardo: Patricia Álvarez

LA DIRIGENTE DEL PARTIDO EN EL ESTADO DESESTIMÓ LA SALIDA DE PERSONAJES CON PASADO PERDEDOR QUE NO ABONAN AL PROYECTO DE “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Patricia Álvarez Escobedo, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), aclaró que Salvador Granjas Torres y Brenda María Juárez Chong, no forman parte de la directiva de este instituto político en Rioverde aunque sí de su estructura, sin embargo, decidieron abandonar el proyecto luego de que tras una evaluación no les alcanzó ni para ser precandidatos a la Presidencia Municipal.

“El grupo que se autodenominó como dirigentes del Partido del Trabajo, sí estaban trabajando para el partido, Brenda María fue nuestra candidata en el 2018 pero para esta ocasión nosotros no la elegimos como candidata nuevamente porque es una persona que no trae gente, que no suma, sino al contrario, resta”, detalló la Comisionada Política Nacional del PT.

Álvarez Escobedo agregó que es una persona problemática, “y el grupo que tiene no suma”, por lo cual, no convenía al proyecto por la capacidad política que requiere para Rioverde, por eso se buscó otro perfil.

“Ella, por supuesto que se molestó por no ser la candidata, esto fue un acto de venganza, coraje, ya no es gente que esté identificada con el Partido del Trabajo, porque hay evaluaciones en los municipios, y tanto ella como su equipo no tenían el trabajo para salir adelante junto con la candidatura de José Ricardo Gallardo Cardona”.

Agregó la dirigente del PT que la participación de Juárez Chong como candidata a la Alcaldía de Rioverde luego de que perdió en las elecciones del 2018, hubiera restado al proyecto, pues teniendo el respaldo de Morena, trabajo realizado en el municipio, y con presencia del partido, el PT se fue para abajo.

“Ahorita para este proyecto, por supuesto que nos restaban, se habló con ella y con su gente, que siguieran trabajando, no como candidatos, y están molestos, sí se les incluyó, incluso se les ofrecieron otros espacios y no aceptaron, forzosamente querían la candidatura pero vimos que no sumaban, que no tenían los resultados que necesitamos para Rioverde, es uno de los municipios más importantes donde debíamos tener un mejor perfil”.

Por último, Álvarez Escobedo afirmó que el PT está obteniendo gran fortaleza con Ricardo Gallardo como candidato a gobernador, pues la gente lo ha visto como una persona que se identifica con la izquierda y con la “cuarta transformación”, pues ha apoyado las políticas públicas del Gobierno Federal.

