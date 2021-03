Demanda contra imposiciones del PRI sigue viva

En el marco de los procesos internos de los partidos políticos es inevitable que no se generen fisuras, rompimientos e inclusive demandas con y sin sustento jurídico en el que se reclamen derechos, inclusión, transparencia y democracia a la hora de elegir a quienes representarán los postulados e ideales de estos.

En ese sentido, no podemos dejar de mencionar al partido en el gobierno, quien a pesar de tener como primer priista en el Estado al Gobernador Juan Manuel Carreras López, no logró vencer la barrera de las impugnaciones, ya que la semana pasada como lo informamos en este portal, se presentó ante las autoridades correspondientes el ex dirigente estatal del sector popular de ese Instituto, Ricardo Sánchez Flores, para denunciar la afectación de sus derechos como militante por la resolución presentada por la Comisión Política Permanente del PRI, en la que se ungieron como candidatos a Diputados Locales por la vía plurinominal el hoy ex Secretario General de Gobierno y hombre fuerte del Carrerismo, Alejandro Leal Tobías y otros.

Por lo que no hay que perder de vista lo que aquí trascienda, no vaya sucediendo que al final del día los tribunales resuelvan a favor del quejoso, y algunos de los que integran esa lista simplemente vean pasar de lado lo que en cierto momento pensaron ya tenían en sus manos. Ya que de acuerdo a lo declarado y corraborado por expertos en la materia y quienes además conocen al ex líder cenopista, no será ni la primera ni la última batalla legal que le gana al oficialismo partidista.

